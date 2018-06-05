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員林市6日辦寶寶運動會 爬行、搬尿布拿大獎

2018-06-05 20:30聯合報 記者何烱榮╱即時報導

妳有未滿2歲的寶寶嗎？如果有，趕快來報名參加寶寶爬行和搬尿布比賽拿大獎！彰化縣員林市公所去年舉辦寶寶運動會受到家長歡迎，今年增加比賽名額，也準備更多大獎。市長張錦昆說，寶寶爬行比賽資格限滿1歲以下，不會走路的男女寶寶，名額150名；搬尿布比賽名額也是150名，參加資格是2歲以下的寶寶。

今天張錦昆和市民代表會主席林錦泉、中華民國青年工作志願服務協會理事長邱式麟等人，在員林市立圖書館為寶寶運會舉辦熱身活動，邀請幾名家長帶著寶寶來試身手和幫忙宣傳。寶寶運動會報名時間為6月6日起至18日止，報名費每名寶寶200元，7月1日上午9時到下午3時在員林國小活動中心舉行。

報名地點：金龜車婦嬰用品店(員林市莒光路286號，8332876)、茶米茶冷飲店(員林市山腳路1段469號，8364595)、員林精誠眼鏡館(員林市三民東街362號，8337738)、彰化縣勞工家庭關懷協會(員林市員南路401號，8332619)、大饒社區發展協會(員林市員集路2段244巷34-1號，8339058)、進廣告創意行銷(員林市南平街168號，0933419149)等地點，張錦昆說，歡迎家長帶著可愛寶寶們踴躍報名參加，額滿為止。

根據員林戶政事務所計，員林市去年1至5月新生兒共485名，今年同期有503名，略增18名，員林市公所開辦新生兒營養補助津貼，每名新臺幣6000元。寶寶爬行運動會青年工作志願服務協會和市公所合辦，邱式麟說，希望藉由活力寶寶運動會宣導政府獎勵生育政策，提升市民增產報國的意願，也使參與的爸爸媽媽了解政府對於社會福利及婦幼政策的推動與重視。

妳家有未滿2歲的寶寶嗎？趕快來報名參加寶寶爬行和搬尿布比賽拿大獎。記者何烱榮／攝...
妳家有未滿2歲的寶寶嗎？趕快來報名參加寶寶爬行和搬尿布比賽拿大獎。記者何烱榮／攝影
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員林市長張錦昆和中華民國青年工作志願服務協會理事長邱式麟等人，在員林市立圖書館為...
員林市長張錦昆和中華民國青年工作志願服務協會理事長邱式麟等人，在員林市立圖書館為寶寶運會舉辦熱身活動。記者何烱榮／攝影
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妳家有未滿2歲的寶寶嗎？趕快來報名參加寶寶爬行和搬尿布比賽拿大獎。記者何烱榮／攝...
妳家有未滿2歲的寶寶嗎？趕快來報名參加寶寶爬行和搬尿布比賽拿大獎。記者何烱榮／攝影
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張錦昆新生兒

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