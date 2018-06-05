員林市6日辦寶寶運動會 爬行、搬尿布拿大獎

2018-06-05 20:30 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



妳有未滿2歲的寶寶嗎？如果有，趕快來報名參加寶寶爬行和搬尿布比賽拿大獎！彰化縣員林市公所去年舉辦寶寶運動會受到家長歡迎，今年增加比賽名額，也準備更多大獎。市長張錦昆說，寶寶爬行比賽資格限滿1歲以下，不會走路的男女寶寶，名額150名；搬尿布比賽名額也是150名，參加資格是2歲以下的寶寶。

今天張錦昆和市民代表會主席林錦泉、中華民國青年工作志願服務協會理事長邱式麟等人，在員林市立圖書館為寶寶運會舉辦熱身活動，邀請幾名家長帶著寶寶來試身手和幫忙宣傳。寶寶運動會報名時間為6月6日起至18日止，報名費每名寶寶200元，7月1日上午9時到下午3時在員林國小活動中心舉行。

報名地點：金龜車婦嬰用品店(員林市莒光路286號，8332876)、茶米茶冷飲店(員林市山腳路1段469號，8364595)、員林精誠眼鏡館(員林市三民東街362號，8337738)、彰化縣勞工家庭關懷協會(員林市員南路401號，8332619)、大饒社區發展協會(員林市員集路2段244巷34-1號，8339058)、進廣告創意行銷(員林市南平街168號，0933419149)等地點，張錦昆說，歡迎家長帶著可愛寶寶們踴躍報名參加，額滿為止。