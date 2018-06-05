得標商稱「共同投標及執行」 王義川：廠商用詞有錯

2018-06-05 00:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



「2018台中世界花卉博覽會門票代售暨入口驗票委託服務案」，引發藍綠攻防。國民黨議員楊正中質疑，這項勞務案依規定不得轉包，但廠商自稱其他公司「共同投標共同執行」，議員批市府包庇！

交通局長王義川說，花博門票代售服務原本就是一家公司得標，合組其他公司成一支團隊，並未違反規定。不過他指出廠商聲明書指門票委託服務案是共同投標與執行是「用字有誤」。

楊正中怒批，攸關重要標案的聲明書竟出錯，要市民如何相信市府跟廠商所簽訂的標案沒有問題？

楊正中質詢指出，花博門票代售服務案的招標須知明訂「不得共同投標」，得標廠商卻稱該標案為4家廠商「共同投標」並共同執行，顯已違反招標須知規範，依採購法規定應「依法解約，並追償損失」。

王義川回答說，花博門票從頭到尾就是三立公司一家得標，市府在法律權義上都只針對三立公司一家，三立與其他廠商要怎麼組合怎麼合作都是三立的事情，市政府管不著。

台中世界花博11月將正式營運，國民黨議員針對「2018台中世界花卉博覽會門票代售暨入口驗票委託服務案」提出質疑，爭議不斷，除了到地檢署控告市長與交通局長涉嫌圖利廠商，並計劃到監察院檢舉。