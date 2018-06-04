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BRT閘門1.6億未驗收 議員：如淪廢鐵賣不到3萬

2018-06-04 13:52聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中市長林佳龍上任後廢除BRT快捷巴士，在台灣大道上40座白海豚車站斥資1.6億設置收費閘門，已有毀損甚至被拆除，市議員李榮鴻今天在市議會交通地政業務質詢中，當初市府還說要把閘門拿去花博用，現在哪裡去了？如果變成廢鐵，一斤不到10塊，1.6億的閘門恐賣不到3萬元。

李榮鴻播放過去交通局長王義川接受媒體訪問的影片，王義川說這些BRT收費閘門不會浪費，可以運用在2018台中世界花卉博覽會各展場，結果，但兩年過去，這些閘門都驗收完成了嗎?部分被拆掉的閘門又到哪裡去了?交通局長王義川說，因市府和廠商之間還有法律糾紛，所以BRT閘門還沒有驗收。

李榮鴻表示，當初王義川口口聲聲說，要把BRT收費閘門移到花博展場使用，拖了2、3年毫無動靜，難道是要拖到東亞青奧的時候再來用嗎?王義川回應BRT閘門不會做為花博展場的出入口驗票設施，東亞青奧也用不到，未來該如何處理再設法。

李榮鴻抨擊，好好的BRT快捷巴士被台中市長林佳龍廢除，收費閘門跟著廢棄了3年多竟然還沒驗收，市府辯稱會活化再利用都是騙人的。現在花博展場還要多花2億多公帑設置入口閘門，最後斥資1億6千萬設置的BRT閘門是否淪為廢鐵，大概能賣到3萬元，他覺得市府簡直浪費公帑。

台中市議員批花1.6億的BRT閘門未驗收。記者陳秋雲／攝影
台中市議員批花1.6億的BRT閘門未驗收。記者陳秋雲／攝影
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BRT花博林佳龍

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