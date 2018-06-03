毒草銀膠菊入侵八卦山 通報就補助清除用

2018-06-03 22:02 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



銀膠菊擁有「滿天星」的美麗外貌，卻是名列「世界一百種惡性外來入侵種」毒草，春風吹又生，最近又從彰化縣沿海入侵到八卦山麓，人居密集的空地都處處可見，農業處副處長郭至善說，縣府決定與鄉鎮市公所攜手全面對抗銀膠菊，遏阻擴散，只要有人通報，就補助經費噴藥清除。

溪州鄉縣議議員李俊諭日前邀請縣府水利資源處、農業處人員，到溪州、北斗、交界勘查舊濁水溪堤岸道路兩側都長滿銀膠菊的情形，秀水鄉縣議員葉國雄也向縣府農業處反映，補興鄉大崙村彰鹿路五段附近有大片土地，銀膠菊長得又高又密。

水資處長陳詔慶說，溪州與北斗一帶約2公里長舊濁水溪堤岸道路，銀膠菊面積估計約8千平方公尺，有往四處擴散的跡象，水資處近日內派員先剷除，再噴藥徹底消滅銀膠菊。郭至善說，葉議員反映長滿銀膠菊的空地，屬私有建地，已通知地主3日以前自行清除，若未處理，農業處將派員逕行清除。

農業處今年曾請各鄉鎮市公所通報當地銀膠菊覆蓋面積，只有5鄉鎮查報，共積共184公頃，依序是大城63.6公頃、鹿港40.73公頃、二林40公頃、芳苑36.9公頃、埔鹽1.27公頃。顯然多數鄉鎮市公所不重視銀膠菊為患的問題，像兩名縣議員反映銀膠菊攻陷的地點，當地鄉鎮公所都未查報。