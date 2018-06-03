福興西瓜上場 價廉物美

2018-06-03 18:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣福興鄉公所今天在福興鄉四村聯合集會所暨老人會館舉辦西瓜評鑑會，福興鄉長粘禮淞說，今年雨水少，西瓜產量多，品質也好，可說是物美價廉，大家可趁盛產期多採購。

彰化縣長魏明谷、福興鄉長粘禮淞等人今天都幫西瓜促銷，西瓜是福興鄉特產，種植面積約120公頃，每年生產約3600公噸西瓜，今年台斤價格在8元到10元，比去年的11、12元低。