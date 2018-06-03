親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

法網／海峽搭檔闖女雙8強 詹皓晴平個人紀錄

屏東潮州群毆案更正1死3傷 黃男腦死未拔管

福興西瓜上場 價廉物美

2018-06-03 18:02聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣福興鄉公所今天在福興鄉四村聯合集會所暨老人會館舉辦西瓜評鑑會，福興鄉長粘禮淞說，今年雨水少，西瓜產量多，品質也好，可說是物美價廉，大家可趁盛產期多採購。

彰化縣長魏明谷、福興鄉長粘禮淞等人今天都幫西瓜促銷，西瓜是福興鄉特產，種植面積約120公頃，每年生產約3600公噸西瓜，今年台斤價格在8元到10元，比去年的11、12元低。

魏明谷說，福興鄉緊鄰鹿港鎮，最近鹿港正在辦慶端陽系列活動，民眾到福興買西瓜，也別忘了到鹿港看龍舟賽。今天除了有西瓜品嚐會、西瓜果雕展示，還有大胃王趣味競賽和風味餐等，相當熱鬧。

彰化縣福興鄉公所今天在福興鄉四村聯合集會所暨老人會館舉辦西瓜評鑑會，彰化縣長魏明...
彰化縣福興鄉公所今天在福興鄉四村聯合集會所暨老人會館舉辦西瓜評鑑會，彰化縣長魏明谷(右三)、福興鄉長粘禮淞(左三)等人今天都幫西瓜促銷。記者林宛諭／攝影
分享

鹿港魏明谷

相關新聞

和平梨山菜園違法開挖 中市府裁罰30萬限期改善

2018-06-03 14:38

魯班公2525年誕辰 林佳龍：做中學的創客祖師爺

2018-06-03 14:39

花博葫蘆墩展區 花田囍事貨櫃盼成打卡亮點

2018-06-03 14:10

台中花博5大創意變裝貨櫃 將成打卡新亮點

2018-06-03 12:28

南投縣議員黃文君罹癌 今天病逝

2018-06-03 09:08

大安沙雕季首日 3萬人賞遊

2018-06-02 23:26

台日觀光論壇 訪扇形車庫、集集線

2018-06-02 23:16

史上第一次中市龍舟賽 軟埤仔溪競速

2018-06-02 23:14

結合花博 美容高手台中競技、學生走秀

2018-06-02 23:11

台中連鎖麵包坊「咕咕霍夫」無預警歇業

2018-06-02 22:16

力與美！彰師大運動學系表演博得滿堂彩

2018-06-02 21:45

杏壇風華 南屯國小教師美展今登場

2018-06-02 21:44

時代力量募款餐會 參選人拍賣政治本票

2018-06-02 21:40

彰化市農會太子樓怎麼修？建築師：共融新視野

2018-06-02 20:47

影／「我巧遇馬英九ㄟ」 紫南宮這面窗戶成打卡熱點

2018-06-02 20:07

勇奪國際曲棍球冠軍 家扶兒回饋家扶活動

2018-06-02 20:06

34年前一分為二 因少子化原斗國中、小學將合併轉型

2018-06-02 19:59

少子化趨勢不可逆 特色教學讓偏鄉學校翻轉

2018-06-02 19:59

從無到400人大匯演 南投口琴教育讓人陶醉

2018-06-02 16:36

中市「黃金雨」阿勃勒、大花紫薇盛開

2018-06-02 15:17

中市龍舟賽首登場 林佳龍為龍舟開光點睛

2018-06-02 14:55

台中史上第一次龍舟賽 豐原軟埤仔溪水域今出發

2018-06-02 14:06

台中花博后里森林園區 2展館完工

2018-06-02 14:00

詐騙陸女以銀聯卡取款 警逮8年級車手

2018-06-02 13:50

南投地牛翻身幸無災情 民眾：嚇醒不敢賴床

2018-06-02 11:08
看更多

熱門文章

桃園站前遠百誠品走過14年 月底將熄燈

2018-06-02 19:18

影／「我巧遇馬英九ㄟ」 紫南宮這面窗戶成打卡熱點

2018-06-02 20:07

南投縣議員黃文君罹癌 今天病逝

2018-06-03 09:08

珊瑚白化了 空拍珊瑚潭缺水震撼景象

2018-06-02 19:27

回應侯友宜「負債說」蘇貞昌：侯說的越來越荒唐

2018-06-02 21:30

台中連鎖麵包坊「咕咕霍夫」無預警歇業

2018-06-02 22:16

西濱快苗栗段 全「縣」貫通

2018-06-02 23:28

34年前一分為二 因少子化原斗國中、小學將合併轉型

2018-06-02 19:59

阿里山火車「碰壁」 試車第二天機關車故障

2018-06-02 19:55

沈寂一世紀 美濃廣興國小重新種回木藍

2018-06-03 00:23

感謝當年貴人相助 她回饋地方為孩子「爭一口氣」

2018-06-03 13:20

大安沙雕季首日 3萬人賞遊

2018-06-02 23:26

宋楚瑜基隆造勢 籲推動市港合一

2018-06-02 23:13

台中花博5大創意變裝貨櫃 將成打卡新亮點

2018-06-03 12:28

另類邀請函 「傳喚」師長參加畢典

2018-06-02 23:23

影／與災民心連心 林書豪來花蓮了！

2018-06-02 21:45

雲林新住民人氣美食「王媽媽」 傳授幸福祕訣

2018-06-03 07:24

大膽島7月26開放 退伍老兵先登島當志工

2018-06-03 10:56

力與美！彰師大運動學系表演博得滿堂彩

2018-06-02 21:45

不滿只設籍高雄 陳其邁、許立明籲中油總部實質南遷

2018-06-02 20:45

時代力量募款餐會 參選人拍賣政治本票

2018-06-02 21:40

少子化趨勢不可逆 特色教學讓偏鄉學校翻轉

2018-06-02 19:59

復育木藍有成 廣興國小將催生社會企業

2018-06-03 00:25

竹科3期變更 老農抗議「還我地」

2018-06-02 23:45

叫阮第一名／七年級生量身改衣 顧客穿滿意

2018-06-02 23:45

林口社宅7/2開放申請 首創新婚、育兒、警消戶優惠

2018-06-02 21:43

墾丁南灣整頓 新藍傘評價不一

2018-06-02 23:18

許忠信向扁請益 許：扁教關心窮人家

2018-06-02 21:28

苗警新裝備 加強夜間取締超速

2018-06-02 23:29

桃園站前誠品14年 月底熄燈

2018-06-02 23:46

彰化市農會太子樓怎麼修？建築師：共融新視野

2018-06-02 20:47

中醫退休轉務農 種出優質有機蔬菜

2018-06-03 12:13

來一場舊物旅程吧 惜物市集6/16在竹東藝術文創村

2018-06-03 07:54

畢業不失業 276位雙軌畢業生職場提前「卡位」

2018-06-02 20:26

看好生育商機 新竹高檔月子中心競爭激烈

2018-06-02 23:50

廣興國小復育木藍 重振美濃藍染

2018-06-02 23:42

歡慶新竹300年 城市大遊行邀市民踩街繞城

2018-06-03 13:19

和平梨山菜園違法開挖 中市府裁罰30萬限期改善

2018-06-03 14:38

南迴紅藜滯銷 評估租火車站販售

2018-06-02 23:23

影／教包粽 八旬嬤：年輕時每分鐘兩三個很正常

2018-06-03 12:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top