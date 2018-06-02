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最先被企業裁員的員工 這個職務第一名

台中連鎖麵包坊「咕咕霍夫」無預警歇業

2018-06-02 22:16聯合報 記者喻文玟╱即時報導

連鎖麵包坊「咕咕霍夫」無預警歇業，台中市勞工局昨天傍晚接獲消息後立即進行瞭解，確認公司已結束營業，並已發放5月份工資，尚未給付預告工資及資遣費爭議部分，勞工局將持續追蹤。咕咕霍夫歇業，官網並沒有揭示任何訊息。

勞工局表示，經查勞保資料，咕咕霍夫在台中市有2家勞保投保事業單位，分別為「咕咕霍夫股份有限公司」、「咕咕霍夫股份有限公司逢甲分公司」，投保人數為39人、33人，皆有欠繳107年3月至4月勞保費情形。

勞工局表示，將協助召開勞資爭議調解會議，就業服務處也會提供就業諮詢及媒合等資源，協助勞工儘速找到下一個工作。

台中市知名麵包店咕咕霍夫驚傳老闆搞失蹤。勞工局說，是在6月1日傍晚才獲知，該麵包店在台中市有漢口、逢甲、崇德、大墩、車站、榮總店6家門市；截至6月1日止，尚未接獲勞資爭議調解案，對於尚未給付預告工資及資遣費爭議部分，將持續追蹤後續。

勞工局長黃荷婷呼籲，若事業單位因經營問題涉有資遣勞工的事實，應依法給付資遣費及預告工資，並開立非自願離職證明，另外，台中市就業服務處也將主動瞭解員工就業服務需求。勞工如有勞動法令疑義，也可撥打（04）22289111分機35200洽詢。

連鎖麵包坊「咕咕霍夫」無預警歇業，官網並沒有揭露訊息。圖／取自網路
連鎖麵包坊「咕咕霍夫」無預警歇業，官網並沒有揭露訊息。圖／取自網路
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勞工局資遣保費
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