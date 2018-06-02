台中連鎖麵包坊「咕咕霍夫」無預警歇業

2018-06-02 22:16 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



連鎖麵包坊「咕咕霍夫」無預警歇業，台中市勞工局昨天傍晚接獲消息後立即進行瞭解，確認公司已結束營業，並已發放5月份工資，尚未給付預告工資及資遣費爭議部分，勞工局將持續追蹤。咕咕霍夫歇業，官網並沒有揭示任何訊息。

勞工局表示，經查勞保資料，咕咕霍夫在台中市有2家勞保投保事業單位，分別為「咕咕霍夫股份有限公司」、「咕咕霍夫股份有限公司逢甲分公司」，投保人數為39人、33人，皆有欠繳107年3月至4月勞保費情形。

勞工局表示，將協助召開勞資爭議調解會議，就業服務處也會提供就業諮詢及媒合等資源，協助勞工儘速找到下一個工作。

台中市知名麵包店咕咕霍夫驚傳老闆搞失蹤。勞工局說，是在6月1日傍晚才獲知，該麵包店在台中市有漢口、逢甲、崇德、大墩、車站、榮總店6家門市；截至6月1日止，尚未接獲勞資爭議調解案，對於尚未給付預告工資及資遣費爭議部分，將持續追蹤後續。