彰化市農會太子樓怎麼修？建築師：共融新視野

2018-06-02 20:47 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化市農會今天歡祝百年慶，也為被拆去大半的縣定古蹟彰化市農會農用倉庫「太子樓」，辦理修復工程規劃設計說明會。太子樓將來修復完成後，除了保有共融空間外，還將與彰化扇形車庫、台鐵舊宿舍結合，連結文化、產業與觀光遊憩。

西元1924年，日本台灣總督府實施農業倉庫法，在全台興建11所農業倉庫，彰化與員林各有一所，倉庫總建坪267坪，牆面採磚造與混凝土柱梁結構，上層建築外觀像鼓起的荷包，中間凸起ㄇ字形結構開氣窗通風，下層是半圓形氣窗、拱門的平頂迴廊，這種屋頂形式建物被台灣人稱為太子樓。

彰化市農會太子樓當時有最新式的乾燥脫殼機、精米機，後來機器老舊，倉庫閒置，此一型式農業倉庫是目前全台碩果僅存。但在前年4月，被市農會拆除東側大半，引來文史界譁然，後來由彰化縣有形文化資產審議委員會審議通過列為縣定古蹟，發包辦理修復工程設計。

承攬太子樓修復工程設計的建築師詹益寧是彰化人，有多次古蹟修復的經驗，基於為故鄉奉獻的使命感，特別用心，目前此案已通過期中報告，正辦理細部計畫階段，希望在年底前完成。

詹益寧說，規劃展示的主題，一是穀倉故事館，有原住民、清領及日治中期及晚期，二是百年彰化農業史，三是重新認識彰化農倉，設計有情境電梯、修復紀錄片欣賞等；在新舊建築設計有縫合光廊，希望藉由共融精神，做動態保存，提供參觀與使用者新的視野。

為期3天的彰化市農會百周年慶系列活動，有百年時光回廊、穀倉簡介及歷來各項古農機具展、產銷班、家政班、四健會成果展、農特產品展售、特色小吃、農業體驗活動等，還有來自家政班、各級學校表演，吸引上千人參加，熱鬧滾滾。還有會員百萬大摸彩，由縣長魏明谷抽出機車及電動自行車各1台，並切蛋糕共同歡慶彰化市農會百周年的喜悅。