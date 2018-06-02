親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

王丹六月四日成立智庫 林飛帆出任理事

中職／猿海報爆抄襲「一級玩家」 領隊：是翻玩

鹿港南分圳加蓋阻異味 同時有助紓解交通

2018-06-02 15:15中央社 彰化縣2日電

彰化縣鹿港鎮南分圳流經人口稠密區部分渠段未加蓋，居民多年反映期盼加蓋，縣府與鎮公所合作，今天舉行加蓋闢建道路動工典禮，完工後將解決溝圳異味，也有助紓解市區交通。

改善社區環境及紓解交通堵塞，鹿港鎮公所向水利會購地為鹿港南分圳加蓋闢路，上午舉行動工典禮，彰化縣長魏明谷到場主持並表示，新闢道路完工後可銜接五福街到中正路、民權路段，有助紓解鹿港鎮交通，附近居民也不會聞到排水溝散發的氣味。

魏明谷說，南分圳貫穿鹿港街道，但部分溝圳未加蓋，居民期盼全面加蓋闢建道路，如今動工的是南分圳完成市區最後一段加蓋闢路工程，經費約新台幣2500萬元。縣政府與鎮公所各分擔一半，完工後等於新增一條道路，有助推動鹿港國家歷史風景區的觀光及交通，後續配合福興污水下水道工程，將有效提升居民生活品質及鹿港整體發展。

鹿港鎮長黃振彥指出，鎮公所之前常接獲南分圳附近居民反映未加蓋散發臭味，經縣府、公所、代表會奔走協調，南分圳加蓋闢路工程順利動工。完工後，鹿港不再有衛生不佳的地方，附近居民也樂見其成。尤其鹿港正推動成為國家歷史風景區，若溝圳傳出異味，對鹿港形象也有不好影響。

黃振彥說，南分圳排水全長3441公尺，自鹿港鎮廖厝里沿市區匯入顏厝排水，是鹿港主要區域排水，流經人口密集區長度約1200公尺，10年前進行疏濬整治後改善淹水，部分渠段已完成加蓋，但仍有170多公尺未施作；如今解決經費與土地所有權問題，預計年底前可完成南分圳在市區最後一段加蓋工程。

鹿港魏明谷
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

相關新聞

中市龍舟賽首登場 林佳龍為龍舟開光點睛

2018-06-02 14:55

台中史上第一次龍舟賽 豐原軟埤仔溪水域今出發

2018-06-02 14:06

台中花博后里森林園區 2展館完工

2018-06-02 14:00

詐騙陸女以銀聯卡取款 警逮8年級車手

2018-06-02 13:50

南投地牛翻身幸無災情 民眾：嚇醒不敢賴床

2018-06-02 11:08

田中鎮長之爭 藍營2選將挑戰現任

2018-06-01 23:58

接歌劇院總監 邱瑗：要讓全世界看到台中

2018-06-01 23:47

助弱勢就學 老文青捐百本售書所得

2018-06-01 23:42

伸港化工廠大火延燒8小時 環局先開罰10萬

2018-06-01 23:36

中火煤灰填海造陸 環團憂汙染

2018-06-01 23:34

中興新村菩提子落地 7騎士打滑摔車

2018-06-01 23:31

路樹沒種對 飄臭壞路面

2018-06-01 23:26

影／林書豪回彰化鼓勵學生：相信自己才能實踐夢想

2018-06-01 22:01

馬英九南投挑戰極限 前一晚先拜土地公

2018-06-01 21:59

影／工廠抗熱有道 老董：汗掉下來我們就輸了

2018-06-01 21:27

南投縣多給1萬元 醫師還是選擇留在台中

2018-06-01 20:14

周六何處去？田中國小有愛老人運動會之華山大夜市活動

2018-06-01 19:51

竹山秀傳添磁振造影儀 紫南宮主委第一個受檢

2018-06-01 19:18

偏鄉興華國小附幼10年有成 今年首度抽籤

2018-06-01 18:52

中市民政局長交接 游湧志接任

2018-06-01 17:00

肥皂水可殺荔枝椿象 彰化縣長贈肥皂立大功

2018-06-01 16:50

歌劇院藝術總監交接 邱瑗：讓全世界看到台中

2018-06-01 15:12

彰化鐵路高架化有影了 交通部通過可行性研究報告

2018-06-01 11:42

大樓社區公設別浪費！化身社區圖書館

2018-06-01 08:46
看更多

熱門文章

有條件！機車與大貨車將可以走蘇花改

2018-06-02 10:05

影／西濱快白沙屯至通霄段通車 白沙屯媽巡行祈福

2018-06-02 09:44

肥皂水可殺荔枝椿象 彰化縣長贈肥皂立大功

2018-06-01 16:50

苗栗繡球花浪漫來襲 遊客：紫爆太犯規！

2018-06-02 08:17

影／工廠抗熱有道 老董：汗掉下來我們就輸了

2018-06-01 21:27

馬英九南投挑戰極限 前一晚先拜土地公

2018-06-01 21:59

學生儲金簿7月1日將停辦 5-8年級生共同回憶將成歷史

2018-06-01 22:41

影／台塑保育不手軟 一口氣放流250萬元魚苗

2018-06-01 18:03

魚市場變圖書館！ 全國最大漁業蚊子館活化成功

2018-06-01 17:33

墾丁改變的開始 南灣沙灘陽傘2日全變藍

2018-06-01 19:04

「坦然面對這條路」 竹南社區理事長辦生前告別式

2018-06-02 07:59

影／舊山線RailBike15日起試運轉 7月開放體驗

2018-06-01 16:48

許忠信說明會 數名民進黨員參加：對抗新系

2018-06-01 20:09

賴清德「虧」黃偉哲：坐「會贏」旁不坐我旁邊

2018-06-01 18:31

大東山珠寶董座呂華苑 周一宣布參選澎湖縣長

2018-06-01 22:56

南投縣多給1萬元 醫師還是選擇留在台中

2018-06-01 20:14

他稱新北基層少關心深澳 自救會：這政府沒法再相信

2018-06-01 20:52

影／神祕沙灘開放了 「滾石之音」好療癒

2018-06-01 16:25

基隆、瑞芳6日3萬多戶大停水 汰換台二線舊管

2018-06-02 14:06

桃捷年中再釋出140職缺 簡章出爐

2018-06-01 18:45

桃園插畫大展 34名畫家帶你去旅行

2018-06-02 07:41

蘭博烏石港遺址水位首次見底 議員驚爆工程大抽水惹禍

2018-06-01 19:48

影／浮洲合宜宅有人改建套房牟利 住戶憂造成公安疑慮

2018-06-01 16:59

連遭3綠官員攻擊 館長嗆：你們作為讓我覺得不齒

2018-06-02 15:49

中央和四縣市、民間協力啟動淡蘭古道整修

2018-06-02 11:12

為救香蕉鳳梨 陳明文、張花冠這樣行動

2018-06-01 17:46

影／林書豪回彰化鼓勵學生：相信自己才能實踐夢想

2018-06-01 22:01

田中鎮長之爭 藍營2選將挑戰現任

2018-06-01 23:58

南投地牛翻身幸無災情 民眾：嚇醒不敢賴床

2018-06-02 11:08

基隆海洋老鷹嘉年華23日登場 先來工作坊動手做道具

2018-06-01 18:01

香蕉價崩 旗山老蕉農懷念「8成香蕉外銷日本年代」

2018-06-01 19:49

搶救金門受風化「元碑」 金管處邀文史專家研商

2018-06-01 23:42

影／台東熱氣球嘉年華 暖身起航！

2018-06-01 08:36

台南鳳梨產季近尾聲 穩住價格農業局這樣做

2018-06-01 16:39

外傘頂洲恐消失 海洋委員會擬抽沙填沙搶救

2018-06-02 08:48

新北勞軍最給力 朱立倫與700國軍看職棒

2018-06-01 19:53

影／每顆西瓜都有「身分證」 後龍西瓜首創產地標章認證

2018-06-01 20:49

桃捷衝運量 120天半價定期票今開賣

2018-06-01 16:40

串聯11景點 東北角壯圍沙丘線公車上路了

2018-06-02 07:31

「海嘯」來襲疏散告示指向海 遊客：這是送死嗎？

2018-06-02 13:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top