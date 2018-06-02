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詐騙陸女以銀聯卡取款 警逮8年級車手

2018-06-02 13:50中央社 花蓮縣2日電

花蓮警方破獲以8年級生為車手詐騙集團，嫌犯假冒檢警身分，詐騙陸籍女子396萬人民幣並，透過銀聯卡在台取款。檢警日前循線將6名擔任車手的嫌犯查緝到案法辦。

為方便中國大陸來台旅客，持銀聯卡就可在台ATM提款機提領新台幣。陸籍章姓女子在106年9月遭假冒檢警的詐騙集團以查案為幌子，要求匯款396萬人民幣至指定帳戶監管，遭騙款項大多透過在台車手提領一空。

花蓮縣警察局刑警大隊會同刑事局偵四大隊偵三隊合組專案調查發現，有不少中國大陸人士受騙，且詐騙集團分工縝密，吸收年輕成員擔任車手，由26歲的林姓首腦指揮調度，20歲賴姓嫌犯專門負責開車接送車手取款。

警方透過大數據進行關聯性分析，抽絲剝繭過濾數百筆影像，發現車手多在嘉義、雲林、南投等地取款，鎖定特定對象後，報請南投地檢署指揮偵辦。連日來在台中、南投逮捕林姓、賴姓，以及王姓、吳姓、李姓、藍姓等多為8年級生的嫌犯。

花蓮縣警察局長李西河表示，到案嫌犯因謀職或打工受高薪誘惑擔任詐騙集團車手。組織犯罪防制條例去年修法後也適用在詐騙集團上，過去詐騙刑期不長，還能易科罰金，但修法後刑責加重，外加強制工作3年。

李西河說，年輕學子在謀職或打工時，對於內容簡單卻有豐厚報酬的工作應更加謹慎，以免落入求職陷阱而成為人頭戶，或是被吸收成為犯罪集團成員，除面對刑責外，更賠上前途。

詐騙集團車手警察
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