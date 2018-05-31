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彭文正抄襲台大畢業生聯署信？ 台大生要提告

影／彰化端午食品抽驗 酸菜驗出漂白劑超標

2018-05-31 18:56聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣衛生局公布第一波端午節食品抽驗結果，有一件酸菜驗出漂白劑二氧化硫超標，食品衛生科長林毓芬說，酸菜、蝦米、金針等以往業者為了要顏色不變黑都會加漂白劑，近年因衛生局不斷查緝，違規量大幅下降，民眾選購時也要注意，不要購買顏色太白、太鮮豔或有刺鼻味的產品，烹調前，可以溫水浸泡30 分鐘，沖洗後再下鍋，並開蓋烹煮，讓二氧化硫揮發，可減少二氧化硫殘留，及降低鹽分。

彰化縣衛生局針對轄內傳統市場、食材批發商、生鮮超市、大賣場、南北雜貨店及粽子製造場所等進行端午節應節食品抽驗，抽驗肉粽、鹼粽及包粽餡料食材，包括菜脯、香菇、蝦米、豬肉、鹹蛋黃、栗子、糯米、花生、酸菜等共93件，檢驗防腐劑、黃麴毒素、漂白劑、甜味劑、甲醛、動物用藥、蘇丹色素及硼砂等項目。

檢驗結果1件「小酸菜」檢出漂白劑二氧化硫0.349g/kg(標準0.03 g/kg以下)超量11倍不合格，立即令業者下架不得販售，這家業者在雲林縣，已移請雲林縣衛生局追查及處辦，並依食品安全衛生管理法可開罰3萬元到300萬元以下罰鍰。

林毓芬表示，酸菜、蝦米、栗子等食材業者為了食材不變色，常加的漂白劑亞硫酸鹽會產生二氧化硫，雖是合法食品添加物，但不能加超量，否則對於氣喘患者可能誘發氣喘等不適的症狀，民眾購買這類產品最好買標示完整的包裝產品，散裝品若顏色太白、太鮮豔不自然等就要小心是否添加漂白劑。

以往做鹼粽常使用的硼砂，政府早已禁止硼砂使用於食品，有些民眾耽心會誤食加了硼砂的鹼粽，乾脆不買，林毓芬說，今年並未查到有硼砂的鹼粽，現在都可以合法的三偏磷酸鈉取代硼砂，一樣能降低粽身與粽葉黏著及改善粽子的粘彈性、咀嚼口感，不過使用量要在3g/kg以下(以磷酸鹽計)才合法，彰化縣衛生局端午節前在1樓服務台提供三偏磷酸鈉供民眾免費索取試用。

彰化縣衛生局公布第一波端午節食品抽驗結果，有一件酸菜驗出漂白劑二氧化硫超標，左邊...
彰化縣衛生局公布第一波端午節食品抽驗結果，有一件酸菜驗出漂白劑二氧化硫超標，左邊是不合格的酸菜，顏色偏白。記者林宛諭／攝影
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彰化縣衛生局公布第一波端午節食品抽驗結果，有一件酸菜驗出漂白劑二氧化硫超標，今天...
彰化縣衛生局公布第一波端午節食品抽驗結果，有一件酸菜驗出漂白劑二氧化硫超標，今天在彰化市家樂福賣場進行食品安全宣導。記者林宛諭／攝影
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彰化縣衛生局公布第一波端午節食品抽驗結果，有一件酸菜驗出漂白劑二氧化硫超標，今天...
彰化縣衛生局公布第一波端午節食品抽驗結果，有一件酸菜驗出漂白劑二氧化硫超標，今天在彰化市家樂福賣場進行食品安全宣導。記者林宛諭／攝影
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彰化縣衛生局目前未查到有加硼砂的鹼粽，現在都可以合法的三偏磷酸鈉取代硼砂，一樣能...
彰化縣衛生局目前未查到有加硼砂的鹼粽，現在都可以合法的三偏磷酸鈉取代硼砂，一樣能降低粽身與粽葉黏著及改善粽子的粘彈性、咀嚼口感，不過使用量要在3g/kg以下(以磷酸鹽計)才合法，彰化縣衛生局端午節前在1樓服務台提供三偏磷酸鈉供民眾免費索取試用。記者林宛諭／攝影
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