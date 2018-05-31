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南投八卦山缺乏水源 洪國浩請中央「解渴」

2018-05-31 15:45聯合報 記者江良誠╱即時報導

南投縣八卦山台地長期缺乏灌溉水源，民進黨立委蔡培慧和民進黨南投縣長參選人洪國浩等人，今天下到名間鄉召開旱灌系統工程說明會，蔡培慧說，中央編列六千多萬元經費，將設立水利工作站引同源圳作為灌溉水源，並負責施工和維護，解決八卦山長期缺水問題。

洪國浩曾任南投農田水利會會長，他說，國內農地面積有68萬公頃，但非灌溉區農地就有36萬公頃，非灌溉區外的農民只能自己找水或買水，雖然中央編了一些經費，但鄉鎮公所很難有能力改善。這次政府修法，也將非灌溉區納入，對照顧非灌溉區農民是一大幫助。

蔡培慧說，八卦山台地旱地面積有4171公頃，名間鄉佔了3248公頃，南投市則為923公頃，由於八卦山旱灌工程停滯，導致當地農民將民生自來水用來當作灌溉用水使用，或是倚賴水井，造成農民的灌溉成本增加，且供水相當不穩定。近日氣溫飆高缺水問題日益嚴重，讓原本就缺水的八卦山高地區域的農民，只能望天興嘆。

水利署副署長鍾朝恭說，八卦山旱灌系統已在102年完成，目前灌溉面積有六百多公頃，未來其他灌溉水源水利署會全力支援。

朱姓農民則說，原本加壓轉運站已經完工多年，但使用率為零，每次選舉就開會說要解決問題，但事後還是沒消息，讓大家不抱期望，希望這次能說到做到。

赤水村陳松明村長說，這次的灌溉工程能夠完工，能夠讓四五十公頃的農田灌溉用水得到紓解。竹圍村長黃國輝村長也指出，竹圍村內已經有加壓轉運站，礙於管線問題，竹圍村民目前還是大多使用民家水井，希望未來如有經費增設管線。

縣議員賴燕雪說，旱灌系統不夠普及，主要是地方政府要負擔一成自籌款，農民則需負擔接管費和維護費，所以接管意願不高。蔡培慧說，中央已經修法將非灌溉區也納入，這次旱灌系統將設立水利工作站負責接管和維護，農民不用再負擔，確認管線佈線區域後，會立即加速設計發包，讓農民不再煩惱用水問題。

南投縣八卦山台地長期缺乏灌溉水源，最近天氣乾旱無法，農民只好設法買水灌溉。記者江...
南投縣八卦山台地長期缺乏灌溉水源，最近天氣乾旱無法，農民只好設法買水灌溉。記者江良誠／攝影
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民進黨南投縣長參選人洪國浩希望中央完成八卦山旱灌系統，為山區農民解決用水問題。記...
民進黨南投縣長參選人洪國浩希望中央完成八卦山旱灌系統，為山區農民解決用水問題。記者江良誠／攝影
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