「1天300車次」砂石車闖南投2道路引爆民怨

2018-05-30 23:51 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ／南投報導



國姓鄉長丘埔生、鄉代會主席羅炘津、議員許阿甘和邱美玲等今再次向縣府反映砂石車問題。記者賴香珊／攝影 分享 facebook

南投縣府近年辦理仁愛鄉北港溪上游疏濬工程，砂石車密集行駛國姓鄉台21線和投133線，地方不滿抗爭，縣府一度禁砂石車行駛平面道路，但最近1個月故態復萌，民怨四起，議會決開專案會議檢討。

縣府目前作法是在投133線及台21線設「禁行駛砂石車」立牌，但國姓鄉長丘埔生、鄉代會主席羅炘津、議員許阿甘和邱美玲等人擔心，立牌後全面禁行砂石車，未來民眾或業者要興建房屋或工廠，也不能載運砂石，反困擾地方，縣府應落實監督包商和開罰，而非損及居民權益。

「一天300車次，誰能忍受？」鄉代劉昌坤說，梅雨汛期逼近，包商為趕進度密集載運砂石，為省時間不顧縣府與地方約定，這1個月來一大早開始跑平面道路，平均每小時逾30車次，根本疲勞轟炸。

丘埔生說，包商規避大型砂石車開上平面道路限制，改以機動性較高的21噸貨車，外運走河床砂石便道，回程走一般道路，空車速度快輾到坑洞發出噪音巨響，嚴重影響居民生活品質。

警方表示，21噸大貨車可合法行駛一般道路，不能無故開單，僅能加強取締超速等危險駕駛行為。縣府工務處資源開發科則表示，當地道路未公告禁行砂石車，會設交通立牌讓警方能執法。