林佳龍民調告急？ 時力徐永明：花博成關鍵

2018-05-30 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市台中都診所協會理事長林恆立等人今天拜訪時代力量台中黨部主委徐永明等人，表達支持時代力量進軍台中市議會的決心。徐永明認為，《遠見雜誌》今天發布縣市長施政滿意度大調查，台中市長林佳龍滿意度六都最低，主要與台中躍升台灣第二大城，台中市民對市政高期待，受空汙所累。

他建議林佳龍能發揮對中央的影響力，例如中電中用政策，並且將市民高期待視為動力，拿出政績表現，未來台中花博將成選戰關鍵。

遠見雜誌今天公布縣市長施政滿意度調查，台中施政滿意度為49％，大於不滿意度，支持林佳龍連任的比例則達44.3％。林佳龍透過台中市新聞局長卓冠廷表示，市府團隊的努力其實有反映在最近幾項民調上，林佳龍的施政滿意度、連任看好度都有不錯的表現，感謝市民鞭策，該堅持的改革跟施政，會努力不懈怠。

林恆立等人今天下午拜會時代力量台中市黨部主委徐永明、南屯區市議員參選人吳佩芸，以及北屯區市議員參選人許皓甯，其中，吳佩芸是藥師，許皓甯是開業中醫師，兩人都是醫事從業人員。許皓甯說，有病患反映空、過勞、幼托問題，他希望站出來，投入選舉，從結構面來解決問題。