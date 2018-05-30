議員：警察健檢比公務車定檢少10倍 市府：簽核中

2018-05-30 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市政府編列給警察健康檢查的補助經費每年約265萬元，.為6475名員警編每年1200元的健檢費用，經費仍短差1400萬餘元，楊正中議員說，台中空氣汙染嚴重，天天執勤站岡的員警如帶口罩執勤防護，就沒有辦法吹口哨執勤，遭受PM2.5危害是罹患肺癌的高危險群，定期健檢對員警太重要。

楊正中說，依據統計資料，員警平均死亡年齡比國民平均死亡年齡低。台中市政府每年編列給員警健康補助費用約265萬，而警察局公務車維護費約3400萬，議員嘆台中市政府預算編列竟「人不如車。」楊正中說，市府官員的健檢費用也比警察多好幾倍，他替警察基層人員。

楊正中說，每年光交通違規罰單收入金額就高達11億元，警察健檢竟然差這一千多萬？警察局長楊源明說，警局108年員工健康檢查費預算，積極爭取放寬補助對象及金額，經費1230萬元送市府審核中。

議員也一一問，到底全市的員警有多少個會定期接受健檢維護健康？包括局長和多位分局長都答不出來，豐原分局長甚至說，因為經費不足，員警平均每二年只能申請健檢一次，費用二千塊。

依照「臺中市政府及所屬機關公務人員健康檢查處理原則」中規定，警察健康檢查費補助為每年3500元，議員批：編列於交通大隊的健檢補助經費顯然也與規定不符。

警察局表示，今年4月23日簽陳市府審核中，依現行市府健康檢查處理原則重擬員警健康檢查預算金額如下：以現有人數6475人扣除40歲以下人員2760人(不含交通大隊人員)共3715人。

一、每1年補助3,500元：適用對象40歲以上外勤警職人員（不含局本部）計958萬3,000元（3,500*2,738人）。

二、每1年補助3,500元：適用對象不限年齡交通警察大隊警職人員575人，計201萬2,500元（3,500*575人）。