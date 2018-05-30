台電中市員工 捐物資給十方啟能中心

2018-05-30 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台電台中區營業處長沈國揚和台灣電力工會第12分會常物理事林建志等人得知十方啟能中心缺少置物櫃等物資，上午立即和十分啟能中心志工、市議員曾朝榮一同前往，代表區處員工們贈送25張會議桌和9組置物箱。 台電台中區營業處長沈國揚（右四）上午和市議員曾朝榮（左四）一同前往十分啟能中心，代表區處員工們贈送25張會議桌，以及9組置物箱。圖／台電台中區營業處提供 分享 facebook

啟智中心執行長魏振豐感謝台電的協助，曾朝勞亦對台電公司能夠發揮企業的社會關懷功能，表示相當的肯定。

沈國揚一行在魏振豐引領下，參觀了中心的二手商品店及手作商品店，同時也知悉原來魏振豐曾任台電公司的電機工程師，民國82年時為了繼承妻子魏吳雙雙女士的為智障者服務的遺志，進而辭去台電工作，全心投入十方，並用自己的台電退休金，籌得購地資金，建立十方，實現長久為心智障礙同胞服務的心願。

魏振豐說，十方是一個以尊重身心障礙者，生命權、受教育權、就業權、生活權為服務前提條件，所成立的基金會，希望能扶持身心障礙者得到生理、認知和職能等各方面的發展，進而扶持其得到就業、生活權益、並達成社會安康祥和。