133線路面像補丁 南投縣府爭取前瞻3900萬拚路平

2018-05-29 08:05 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣國姓鄉133線是當地對外重要道路，唯長年因工程多次開挖，再局部填補，路面凹凸不平，甚至龜裂破洞、積水，縣府為此爭取3900萬元前瞻經費修復，預計7月動工，11月可望完竣，還給居民平整道路。

議員邱美玲表示，投133線是國姓鄉民進出的交通要道，更串連台21線和台14線兩大公路成縣內重點觀光路線，車流量大，但逾10年未修補，路面像貼狗皮膏藥般坑坑疤疤，部分路段則因集水井排水量不足，遇大雨就積水，安全堪慮。

縣府去年向中央前瞻計畫提出提升道路品質工程，經核定路平經費約3900萬元，工務處指出，改善路段全長3100公尺，路寬約8.5公尺，主要修繕凹陷不良路基和重新鋪路外，部分區段將新設路燈、交通號誌，且重新劃設標線924公尺。

縣長林明溱則說，除改善道路品質，同步美化景觀美化，進行植生綠化、人行道鋪面改善，更要將電線桿線路地下化，粗估管線孔蓋下地數量就達56座，未來任何交通工具在上面行駛平順度，或行人安全性都將能大幅提升。