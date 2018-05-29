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133線路面像補丁 南投縣府爭取前瞻3900萬拚路平

2018-05-29 08:05聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣國姓鄉133線是當地對外重要道路，唯長年因工程多次開挖，再局部填補，路面凹凸不平，甚至龜裂破洞、積水，縣府為此爭取3900萬元前瞻經費修復，預計7月動工，11月可望完竣，還給居民平整道路。

議員邱美玲表示，投133線是國姓鄉民進出的交通要道，更串連台21線和台14線兩大公路成縣內重點觀光路線，車流量大，但逾10年未修補，路面像貼狗皮膏藥般坑坑疤疤，部分路段則因集水井排水量不足，遇大雨就積水，安全堪慮。

縣府去年向中央前瞻計畫提出提升道路品質工程，經核定路平經費約3900萬元，工務處指出，改善路段全長3100公尺，路寬約8.5公尺，主要修繕凹陷不良路基和重新鋪路外，部分區段將新設路燈、交通號誌，且重新劃設標線924公尺。

縣長林明溱則說，除改善道路品質，同步美化景觀美化，進行植生綠化、人行道鋪面改善，更要將電線桿線路地下化，粗估管線孔蓋下地數量就達56座，未來任何交通工具在上面行駛平順度，或行人安全性都將能大幅提升。

而該前瞻路平專案近期也招標發包，唯欲施作道路長3公里，預計7月動工後恐陷交通黑暗期；對此，林表示，經過整體規劃，此次工程能徹底改善路面品質，施工期間盼民眾體諒施工時的不便，待11月完竣後就擁有更好的用路環境。

南投縣政府爭取前瞻經費3900萬元修路，預計7月動工，11月可望完竣，提高交通安...
南投縣政府爭取前瞻經費3900萬元修路，預計7月動工，11月可望完竣，提高交通安全性。圖／南投縣政府提供
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南投縣133線是國姓鄉對外重要道路，唯路面凹凸不平，甚至龜裂破洞。記者賴香珊／攝...
南投縣133線是國姓鄉對外重要道路，唯路面凹凸不平，甚至龜裂破洞。記者賴香珊／攝影
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南投縣133線是國姓鄉對外重要道路，唯路面如被貼狗皮膏藥一樣凹凸不平，甚至龜裂破...
南投縣133線是國姓鄉對外重要道路，唯路面如被貼狗皮膏藥一樣凹凸不平，甚至龜裂破洞。記者賴香珊／攝影
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路平專案工時

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