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麥當勞叔叔將巡迴南投縣校園 只為教會學童這件事

2018-05-28 20:17聯合報 記者賴香珊╱即時報導

每年4至9月是腸病毒高峰期，唯因該疾病尚無特效藥和疫苗，勤洗手且注意個人衛生成預防的不二法門，南投縣衛生局、疾管署與麥當勞叔叔之家兒童慈善基金會合作，由「麥當勞叔叔」擔任洗手大使巡迴各校。

而今天麥當勞叔叔前往南投縣竹山鎮延平國小、草屯鎮虎山國小等校，虎山國小校長葉兆祺則率師長扮成「洗手防疫守護員」和麥當勞叔叔演出洗手互動劇，且以遊戲、有獎徵答及帶動唱傳達「濕、搓、沖、捧、擦」的正確觀念及洗手步驟。

虎山國小護理師林容瑜說，因腸病毒多耗發在嬰幼兒和學童身上，因此校內在流行期間會不定期做好消毐工作外，更著重要孩子平日養成良好個人衛生習慣，用餐前、如廁後和遊戲後落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟，降低傳染機率。

此外，網傳小朋友「得腸病毒吃冰可加速療效」，衛福部南投醫院則說明，吃冰主要是為了緩解疼痛感，並不代表吃冰就有治療效果，若罹患腸病毒，補充水份且多作休息才能協助孩童恢復元氣，之後就能自然痊癒。

南投醫院感染科廖嘉宏主任也提醒，若幼兒出現類似症狀就應就醫，而因腸病毒傳染力極強，就診後，濕洗手和隔離是必要措施，若為就學學童，也須通報老師且保持聯繫，避免和其他幼童接觸造成進一步傳播。

虎山國小校長葉兆祺（左1）今率師長扮成洗手防疫守護員和麥當勞叔叔演出洗手互動劇。...
虎山國小校長葉兆祺（左1）今率師長扮成洗手防疫守護員和麥當勞叔叔演出洗手互動劇。記者賴香珊／攝影
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麥當勞叔叔今前往南投縣虎山國小透過有獎徵答傳達預防腸病毒勤洗手等正確觀念和步驟。...
麥當勞叔叔今前往南投縣虎山國小透過有獎徵答傳達預防腸病毒勤洗手等正確觀念和步驟。記者賴香珊／攝影
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麥當勞叔叔今前往南投縣虎山國小，校長葉兆祺（右1）也扮成洗手防疫守護員與學生互動...
麥當勞叔叔今前往南投縣虎山國小，校長葉兆祺（右1）也扮成洗手防疫守護員與學生互動。記者賴香珊／攝影
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南投縣衛生局、疾管署找來「麥當勞叔叔」擔任洗手大使將在腸病毒高峰期間巡迴縣內各校...
南投縣衛生局、疾管署找來「麥當勞叔叔」擔任洗手大使將在腸病毒高峰期間巡迴縣內各校。記者賴香珊／攝影
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腸病毒麥當勞

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