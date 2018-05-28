麥當勞叔叔將巡迴南投縣校園 只為教會學童這件事

2018-05-28 20:17 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



每年4至9月是腸病毒高峰期，唯因該疾病尚無特效藥和疫苗，勤洗手且注意個人衛生成預防的不二法門，南投縣衛生局、疾管署與麥當勞叔叔之家兒童慈善基金會合作，由「麥當勞叔叔」擔任洗手大使巡迴各校。

而今天麥當勞叔叔前往南投縣竹山鎮延平國小、草屯鎮虎山國小等校，虎山國小校長葉兆祺則率師長扮成「洗手防疫守護員」和麥當勞叔叔演出洗手互動劇，且以遊戲、有獎徵答及帶動唱傳達「濕、搓、沖、捧、擦」的正確觀念及洗手步驟。

虎山國小護理師林容瑜說，因腸病毒多耗發在嬰幼兒和學童身上，因此校內在流行期間會不定期做好消毐工作外，更著重要孩子平日養成良好個人衛生習慣，用餐前、如廁後和遊戲後落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟，降低傳染機率。

此外，網傳小朋友「得腸病毒吃冰可加速療效」，衛福部南投醫院則說明，吃冰主要是為了緩解疼痛感，並不代表吃冰就有治療效果，若罹患腸病毒，補充水份且多作休息才能協助孩童恢復元氣，之後就能自然痊癒。