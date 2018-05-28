憂排擠預算 林佳龍盼降低地方自籌款

2018-05-28 18:24 中央社 台中28日電



台中市政府爭取中央前瞻基礎建設補助，到3月獲核定89億多元，市長林佳龍今天更建議中央，降低各項計畫型補助款地方自籌款比率，尤其在社福方面，以免造成預算的排擠。

市府研考會指出，林佳龍上任後成立「中央計畫型補助款推動小組」及設置台北聯絡處（北辦），目前已有豐碩成果，包括大台中山手線、捷運藍線、捷運綠線延伸彰化等已納入前瞻計畫軌道建設，水環境建設、城鄉建設、因應少子化友善育兒空間建設、數位建設也有多項獲中央補助款。

研考會主委柳嘉峰指出，106年3月行政院公布前瞻基礎建設計畫後，經台中市府各機關積極爭取及台中市府設置台北聯絡處（北辦）協助之下，中央目前共匡列台中市府各項前瞻基礎建設共971億8728萬元，截至今年3月底，台中市府爭取的前瞻基礎建設「第一期特別預算」共獲中央核定89億1720萬元。

除了前瞻建設外，林佳龍表示，也要對應中央政策研提專案計畫，並積極聯繫安排中央部會、行政院，甚至總統府長官實地視察，展現台中建設成果，一步步實現這個城市的未來發展願景。

林佳龍更進一步建議中央，降低各項計畫型補助款地方自籌款比率，尤其在社福方面預算。

林佳龍舉例指出，例如衛福部「中低收入失能老人機構公費安置費」僅補助台中市16%，高達84%需編列地方配合款，造成市庫財政負擔，也減損中央補助地方的美意，對於財政能力較不佳的縣市更可能產生「看得到，吃不到」的窘境，而對台中市而言，則恐造成社福預算的排擠。