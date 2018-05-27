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邱建富如願當選主委 賴清美全國黨代表意外落馬

2018-05-27 20:25聯合報 記者林宛諭╱即時報導

民進黨今天舉行各縣市下屆主委、全國黨代表、縣市黨代表選舉，彰化市長邱建富當選彰化縣黨部主委，邱建富表示，此任的主委需承擔年底五合一選舉重責大任，他很有信心可以團結黨內同志力量，支持縣長魏明谷連任成功，也要讓縣議員席次能過半，取得五合一選舉勝利。

彰化縣民進黨員5443人，今天在南郭國小和埔心國中投票直選，邱建富以3478票當選主委，全國黨代表共有11人搶9席，當選人為賴岸璋、林明生、林濟民、賴澤民、許書維、林俊旭、林維浩、洪世延、陳秀寶，縣黨代表8區中有4區同額競選，共選出55名黨代表。

現任全國黨代表、彰化縣議員賴清美意外落馬，她說，大家都耳語說她會上婦女保障名額，票都分配給別人，才會落選，彰化根本沒有婦女保障名額，她沮喪的上臉書po文說「議員選舉，請大家不要放棄我」。

邱建富表示，五合一選舉的成功與否也關係到2020總統和立委選舉的佈局，將會加強黨內組織訓練、黨員組訓、地方人才挖掘，希望能讓民進黨在地方紮下更好基礎，為了在五合一選舉能有突破，議員、鄉鎮市民代表、村里長提名席次都會再增加。

此次彰化縣黨部主委選舉僅邱建富一人登記同額競選，不似以往競爭激烈，現任主委鹿港鎮長黃振彥的鎮長任期也將屆，此次不再角逐主委，而把目標放在下屆鹿港和美區立委選戰。

邱建富企圖心旺盛，二任彰化市長任期即將屆滿，原有意角逐彰化縣長，但民進黨最後仍決定由現任縣長魏明谷披戰袍，外界認為，邱建富已將目標放在4年後縣長選舉，所以得先打贏五合一選舉，再為總統選舉立下戰功，即能再問鼎百里侯。

彰化市長邱建富(右二)當選彰化縣黨部主委，他說一定會團結黨內力量，輔選彰化縣長魏...
彰化市長邱建富(右二)當選彰化縣黨部主委，他說一定會團結黨內力量，輔選彰化縣長魏明谷連任成功。記者林宛諭／攝影
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民進黨彰化縣黨部今天舉行下屆主委、全國黨代表、縣市黨代表選舉，下午在南郭國小開票...
民進黨彰化縣黨部今天舉行下屆主委、全國黨代表、縣市黨代表選舉，下午在南郭國小開票，黨員相當關心。記者林宛諭／攝影
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邱建富

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