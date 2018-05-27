近日台中空品比北部好 林佳龍：不滿意繼續衝刺

2018-05-27 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市長林佳龍今天上午受訪指出，環保署空品測站顯示，台中過去3周PM2.5平均值降至每立方米18微克，空品比北部許多縣市都來得優良。他説，台中空品持續進步，還不滿意但會繼續衝刺。

ptt也有多則發文強調這幾天台中空品變好了，拍照的透明度與北海道差不多，讚嘆台中空品。

台中市原鄉文化協會總幹事江慶洲說：夏季中南部因為風向PM2.5都一直比北部低，市府標榜此時空品比北部好，應是常識。

江慶洲説，空品真的好而不是「政治藍」，人民身體健康，才是功德良政。

林佳龍說，「我們還不滿意，會繼續衝刺」希望在2020年讓台中PM2.5年均濃度降至每立方米15微克的國家空氣品質標準。

他表示，上任3年多以來，PM2.5年均濃度已從103年每立方米27微克，下降至106年的20.2微克；過去三周台中PM2.5濃度18微克，相對北部20微克還要更好「顯示台中空品持續進步中」。

林佳龍說，市府針對轄內固定、移動、逸散三大汙染源管制全力以赴，固定汙染源方面已刪減台中火力發電廠生煤用量24%，針對一般工廠鍋爐重油燃料也透過加嚴排放標準及補助雙管齊下，推動改用燃氣。