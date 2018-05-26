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注意！27日凌晨起 台中3萬戶停水16小時

2018-05-26 20:57聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

住在台中市區的民眾注意！台灣自來水公司今發現大雅區中清路四段與學府路管線破裂，為避免漏水影響路基，明天（27日）凌晨起停水16小時搶修，有3萬戶受到減壓或停水影響，已安排5處取水點，呼籲民眾儲水備用。

台水公司表示，停水時間自27日凌晨零時30分至下午4點30分，停水區域包含西區、北區、西屯與北屯部分區域，台水已傳簡訊給受影響用戶，也出動宣傳車宣導停水資訊。

台水公司設置5處臨時取水點，都位於西屯區；包含中清西二街大福公園、中清西二街45巷36弄2號、中清路二段189巷大福停車場、華美西街二段485巷口、太原路與大有三街交叉口大有公園。

詳細停水與降壓地點可上台水官網查詢，網址：wateroff.water.gov.tw；或打免付費專線1910查詢。

本次停水範圍如下：台灣大道二段/三段以東、環中路一段/二段以南、松竹路三段/敦化路一段/中清路一段/二段以西、忠明路以北；停水區域為西區：忠誠里(部分)；北區：立人里、長青里、明德里、明新里 台中市/北屯區/后庄里(部分)、同榮里(部分)、新平里、水湳里(部分)、仁愛里(部分)。

西屯區：西安里、西墩里(部分)、潮洋里(部分)、惠來里(部分)、上石里、逢甲里、鵬程里、何安里、何厝里、大河里、大石里、大福里、何德里、何源里、西平里、至善里、上安里、上德 里、逢福里、何明里、何福里、大鵬里、港尾里(部分)、廣福里(部分)、何仁里。

本次水壓降低區域：西屯區：惠來里(部分)、潮洋里(部分)；北屯區：同榮里(部分)、仁美里(部分)、四民里、仁和里、后庄里(部分)、大德里、陳平里、忠平里、水湳里(部分)、仁愛里 (部分)、平陽里、平和里、平福里、平心里、平順里、松竹里、松和里、松安里、松茂里、松強里。

台水管線破裂，明凌晨起搶修，台中市西區、北區、西屯與北屯區共3萬戶受影響，將停水...
台水管線破裂，明凌晨起搶修，台中市西區、北區、西屯與北屯區共3萬戶受影響，將停水16小時。圖／台中市政府提供
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停水漏水停車場

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