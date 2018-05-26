北屯國宅果樹森林 護樹團體提報登錄老樹

2018-05-26 14:54 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中市北屯區東山段社宅基地有大片果樹林，護樹團體提報登錄為受保護老樹，台中市農業局已受理，要求在結果出爐前，該批樹林禁止移植或砍伐；初步評估有8棵達標，其中有3棵位於基地中央，若要移植得經過樹保委員審查同意才行。

北屯東山段社宅位於北屯路、北平路口，西側是北屯兒童公園，靠近捷運綠線G5站，分為兩大棟，1-3房型共331戶，由開務聯合建築師事務所設計規劃。

台灣護樹協會強調，社宅基地內的樹林，以47棵荔枝樹為主，平均樹圍156公分，另有4棵芒果樹、樹圍145公分，還有樹圍388公分的蓮霧、48公分的檸檬、252公分的九芎、145公分的芭樂、460公分的榕樹等。

農業局長王俊雄說，目前初步評估，有8棵老樹可能達到受保護老樹的條件，連同群體樹林的提報，將交給樹保委員會審查；若登錄為受保護樹木，以原地保留為原則，若需要移植，開發單位須送移植計畫書給樹保委員會，審查通過後才准予開工。

台中市住宅工程處長許由興說，社宅基地內若有受保護樹木，將妥善保存與處置；市府強調，社宅基地的果樹群，將以原地保留、移植或移出養護再移回等方式妥善照顧，也將新植本土樹種，讓基地內樹木更多。

護樹協會說，這片森林因為國有地未開發，因而保存下來，對照1959年航照圖，這片果樹林就存在，至少有60年歷史，其中有不少達到台中市受保護老樹條件的樹木，但都未登錄為受保護老樹。

護樹協會向農業局申請登錄為受保護老樹，除了較大的8棵外，其餘71棵以群體樹林提報，農業局以公文回函，強調提報審查期間也受法律保障，不得移植、砍伐或毀損。