議員爆花博門票疑圖利廠商 中市府：公開透明沒暴利

2018-05-24 21:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市議員顏莉敏今質詢指出，根據「台中花博門票代售委託服務案」的契約內容，明訂廠商解繳市庫每張票繳回120元，其餘全歸廠商，以台中花博全票350元算，廠商可拿到230元，每張全票廠商有高達65.71%的暴利，顏莉敏說，台北花博門票代售廠商每張票收益8.88%，台北花博、台中花博給廠商的收益如天壤之別，顏莉敏痛批，這不是暴利，什麼才是暴利？

交通局長王義川表示，花博門票除一般購票，還有旅行社等單位的大宗切票，過去台北花博總票價均值為159元；台中花博經精算，預估售票均值將低於146元，每張須繳回市庫120元，並無所謂圖利廠商暴利。

顏莉敏認為，「花博門票代售委託服務案」總經費花人民公帑3.82億，廠商不僅得標賺錢，本該歸屬市庫的門票收入，竟又讓廠商收取巨額收益，廠商賺的不只是標案經費，龐大門票利潤才是關鍵！顏莉敏並指出，當初花博門票的收入預算編列是用花博門票全票概估，預計市庫收入約16億8000萬元，如今台中花博全票每張350元市庫只收到120元，其餘230元全歸廠商，市庫門票收入將短收好幾億，誰來負責！

王義川說，台中預估達800萬參觀人數，議員將800萬張售票都以全票350元，扣除每張繳回市庫的120元之差價來計算廠商利潤，其實並不正確；即使以預估的花博售票極端最大均值146元，扣除廠商每張售票須繳回市府的120元，計算下來廠商利潤亦為26元，並無議員所指廠商獲利高達每張230元的情形，另外，市民已申請的101萬張花博卡，廠商亦無獲利，因此議員指稱市府讓廠商謀取暴利，絕非事實。

市議員顏莉敏、楊正中、黃馨慧、賴朝國、陳本添、朱暖英、劉士州今先後質疑台中花博票價及廠商獲利問題。

王義川強調，售票與繳回款項中的差價並非「抽傭」，因為花博票價有多種，從大宗票的135元到全票350元不等，為確保市府售票收入，在招標時就已公告廠商必須販售200萬張以上，每張繳回120元，以確定至少取回2億4000萬元的票箱收入，不管由誰得標皆是如此，相關規定在招標前都已公開，一切相當透明。