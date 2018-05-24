台中東勢堤防最後一哩路 江啓臣：拚防災和休憩

2018-05-24 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



大甲溪東勢大橋至龍安橋河段歷年來因颱風、豪大雨及洪流衝擊影響，河道逐漸向右岸侵蝕，水利署第三河川局逐年編列預算施設東勢堤防，剩最後兩個工區，預計明年中全數完工。

兩階段工程，將從馬鞍壩後池一路至東勢大橋，長約6,500公尺的堤防，立法委員江啟臣6年前就開始督促第三河川局加強東勢堤防，他代表鄉親向工程人員致謝，加碼要求按照預定計畫拚完工，也力推第三階段提防（龍安橋到馬鞍壩後池段）完成最後一哩路，未來接續與議員提案休憩設施、腳踏車道與綠美化等。

第三河川局長楊人傑表示，目前施作的第二階段，自102年開始施作4.2公里，總經費約3億1185萬元，尚缺第11及第12工區，即可完整。

其中12工區前期工程用地取得已辦理完成；興建順序以較易受沖刷地點為優先考量。第三河川局表示，第三階段從龍安橋到馬鞍壩後池部分，因涉台電公司及臺中農田水利會老圳本圳及大茅埔圳等取水口，故視後續在適時檢討並調整年度辦理。

江啟臣說明，大甲溪東勢堤防工程施工至今，成果已經逐步展現，要求第三河川局應該按照預定計畫將第11及第12工區完成。此外，第三階段部分應該於今年就開始預做規劃並編列相關預算，才能夠在明年12工區完工後接續推動，完成最後一里路。