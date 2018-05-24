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非營利幼兒園更貴！南投議員要求縣府增設公立幼兒園

2018-05-24 12:11聯合報 記者江良誠╱即時報導

南投縣政府設立非營利幼兒園今天引起縣議員反彈，認為許多年輕人因為育兒費用高，但公立幼兒園名額不足，就讀還需要排隊抽籤，縣府卻成立收費更高的非營利幼兒園，不符合年輕人需求，要求縣府利用閒置校園空間增設公立幼兒園，減輕家長育兒負擔。

南投縣教育處長李孟珍說，非營利幼兒園是教育部政策，利用校園空間由基金會或社團經營，南投縣已經成立三所非營利幼兒園，收費介於每月5500元，公立幼兒園則是每月4000元和私立幼兒園6000元以上至1萬4000之間。因為非營利幼兒園師資設備由承辦單位自己負責，又能配合家長上下班時間及寒暑假，加上教學專業，受到不少家長歡迎。

縣議員王彩雲、蔡宜助認為，南投閒置校園空間多，應該多成立公立幼兒園，減輕家長負擔，還能解決流浪教師問題，現在卻由民間機構經營非營利幼兒園，這讓縣民很難理解。

南投縣長林明溱說，要增設公立幼兒園縣府面臨兩難，一是私立幼兒園業者會反彈，批評公立幼兒園會阻礙生計，另外，公立幼兒園每成立一班，師資和成本縣府每年至少要增加100萬元，對縣市政府財政是一大負擔，教育部才要求各縣市增設非營利幼兒園，希望取得平衡。

他也認為，要解決育兒問題增加生育率，最好還是由中央增加育兒福利措施，家長負擔公立幼兒園的費用，其餘不管就讀私立幼兒園或非營利幼兒園的價差，都由政府吸收補助，減輕家長負擔，對於幼兒托育也有更多選擇。

南投縣議員蔡宜助等人質疑，南投縣許多校園閒置應該增設公立幼兒園減輕民眾負擔。／攝...
南投縣議員蔡宜助等人質疑，南投縣許多校園閒置應該增設公立幼兒園減輕民眾負擔。／攝影
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南投縣議員蔡宜助等人質疑，南投縣許多校園閒置應該增設公立幼兒園減輕民眾負擔。／攝...
南投縣議員蔡宜助等人質疑，南投縣許多校園閒置應該增設公立幼兒園減輕民眾負擔。／攝影
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幼兒園教育部托育
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