非營利幼兒園更貴！南投議員要求縣府增設公立幼兒園

2018-05-24 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投縣政府設立非營利幼兒園今天引起縣議員反彈，認為許多年輕人因為育兒費用高，但公立幼兒園名額不足，就讀還需要排隊抽籤，縣府卻成立收費更高的非營利幼兒園，不符合年輕人需求，要求縣府利用閒置校園空間增設公立幼兒園，減輕家長育兒負擔。

南投縣教育處長李孟珍說，非營利幼兒園是教育部政策，利用校園空間由基金會或社團經營，南投縣已經成立三所非營利幼兒園，收費介於每月5500元，公立幼兒園則是每月4000元和私立幼兒園6000元以上至1萬4000之間。因為非營利幼兒園師資設備由承辦單位自己負責，又能配合家長上下班時間及寒暑假，加上教學專業，受到不少家長歡迎。

縣議員王彩雲、蔡宜助認為，南投閒置校園空間多，應該多成立公立幼兒園，減輕家長負擔，還能解決流浪教師問題，現在卻由民間機構經營非營利幼兒園，這讓縣民很難理解。

南投縣長林明溱說，要增設公立幼兒園縣府面臨兩難，一是私立幼兒園業者會反彈，批評公立幼兒園會阻礙生計，另外，公立幼兒園每成立一班，師資和成本縣府每年至少要增加100萬元，對縣市政府財政是一大負擔，教育部才要求各縣市增設非營利幼兒園，希望取得平衡。