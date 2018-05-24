到溪頭納涼正夯 彰化縣增加公車班次

2018-05-24 07:51 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化縣去年9月起，試辦彰化、員林往溪頭每天各3班公車，隨著天氣轉熱，班班客滿，縣府將從下月起，再增加和美、鹿港各一班。為提升車輛品質與安全，縣府更爭取交通部補助彰化、員林客運採購共12輛公車，投入營運。

彰化縣政府工務處運輸輸管理科長許僅宜說，目前從彰化市開往溪頭的9號市區公車票價，單程是160元，從員林市到溪頭的10號市區公車，單程是144元，下月起增加的和美、鹿港公車，單程則不會超過200元。

依縣府統計，9號及10號市區公車約有85%是65歲以上老人家搭乘，由於65歲以上老人可享半價優惠，縣府又提供每月1000元的乘車優惠，老人家其實不需要負擔多少費用，致使用十分頻繁，甚至還有南投民眾當做來往南投、彰化的交通工具。

由於民眾反應良好，其他鄉鎮也積極爭取，縣府預定下月下旬起，每天增加和美、鹿港各一班，至於二林、溪湖等地，則仍將評估客源，再決定是否增班。

隨著天氣轉熱，很多民眾都很喜歡搭9號、10號市區公車前往溪頭避暑，往往一大早就有許多老人家排隊搶搭，彰化客運為了避免老人家候車辛苦，還提供 APP服務，每天前兩班車各有20個名額接受預約，其餘23個名額現場購票。