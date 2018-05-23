救護車亂停住宅區 彰化衛生局開罰

2018-05-23 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ╱即時報導



彰化縣某私人救護車公司因固定停放的私人停車場要整修，為求方便就將救護車直接停在公司門口，卻遭到附近鄰居檢舉，彰化縣衛生局花了五天時間前往蒐證，確定該救護車在沒有出勤時，未按照申請規定停放在停車場，以違反救護車設立許可管理辦法中規定，裁處救護車公司罰鍰10萬元，並要求立即改善。該公司不服，提出訴願被駁回後，再提行政訴訟，但法官仍認定違法，該公司必須遭罰。

判決書中指出，救護車管理辦法中規定，救護車未出勤時必須停放在當時申請登記的固定停車位，但是去年六月，該救護車公司平時固定停放的停車場要整修，要求車輛全數移出，因此該救護車公司就近將車暫放在公司門口，卻被鄰居檢舉。該公司辯解有向管理單位的承辦人員口頭告知，並非擅自改變停放地點，且認為緊急醫療救護法設立就是要讓需要的民眾能最快獲得醫療協助，而他們將救護車停在公司門口，救護人員反而能更迅速地出動，並不違背緊急醫療救護法的立法目的。

但法官認為，根據管理辦法，救護車公司應該依照規定申請變更停放位置，不論暫停他處的理由為何，沒有依照規定仍是事實；且因救護車之停車、出動，可能產生噪音，本來就應該考量鄰近民眾的觀感，這家救護車公司屬於民營，辦公室設在一般住宅區內，更應該謹慎才對，因此裁定仍須受罰。