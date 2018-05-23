親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

一個在廣州念書的台灣高中生所見所聞 真相很殘忍

為浩鼎案出庭 翁啟惠：台灣社會只相信「貪汙」二字

救護車亂停住宅區 彰化衛生局開罰

2018-05-23 12:56聯合報 記者凌筠婷╱即時報導

彰化縣某私人救護車公司因固定停放的私人停車場要整修，為求方便就將救護車直接停在公司門口，卻遭到附近鄰居檢舉，彰化縣衛生局花了五天時間前往蒐證，確定該救護車在沒有出勤時，未按照申請規定停放在停車場，以違反救護車設立許可管理辦法中規定，裁處救護車公司罰鍰10萬元，並要求立即改善。該公司不服，提出訴願被駁回後，再提行政訴訟，但法官仍認定違法，該公司必須遭罰。

判決書中指出，救護車管理辦法中規定，救護車未出勤時必須停放在當時申請登記的固定停車位，但是去年六月，該救護車公司平時固定停放的停車場要整修，要求車輛全數移出，因此該救護車公司就近將車暫放在公司門口，卻被鄰居檢舉。該公司辯解有向管理單位的承辦人員口頭告知，並非擅自改變停放地點，且認為緊急醫療救護法設立就是要讓需要的民眾能最快獲得醫療協助，而他們將救護車停在公司門口，救護人員反而能更迅速地出動，並不違背緊急醫療救護法的立法目的。

但法官認為，根據管理辦法，救護車公司應該依照規定申請變更停放位置，不論暫停他處的理由為何，沒有依照規定仍是事實；且因救護車之停車、出動，可能產生噪音，本來就應該考量鄰近民眾的觀感，這家救護車公司屬於民營，辦公室設在一般住宅區內，更應該謹慎才對，因此裁定仍須受罰。

救護車停車場
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

掌握年輕人不愛臉書 林佳龍IG上線貼俏皮漏網鏡頭

2018-05-23 12:12

生育津貼第五胎10萬元！南投議員批：實在無言

2018-05-23 12:05

彰化縣再進帳4千多萬綠金 挹注免費營養午餐

2018-05-23 11:14

罕見魚木 滿樹澄黃花

2018-05-22 23:53

台中首辦龍舟賽 豐原軟埤仔溪競槳

2018-05-22 23:32

鹿港夜間龍舟賽 增辦隔岸拔河

2018-05-22 23:27

員林百果山新地標 觀世音菩薩俯視守護彰化平原

2018-05-22 23:23

坡地開發徵回饋金 山城南投尋解套

2018-05-22 23:16

中市首場聯合海葬 跨越宗教環保自然

2018-05-22 19:28

南投又爆垃圾危機 縣府：向環保署求助卻沒回應

2018-05-22 19:20

南投垃圾臭翻天 環保署：研擬短中長期計畫

2018-05-22 17:58

農舍徵收山坡地回饋金 南投議員批惡質規定

2018-05-22 14:56

農局祭無毒農藥為林佳龍解套 議員：不怕誤食？

2018-05-22 14:40

集集觀光彩繪列車 彰化田中車站亮相

2018-05-22 14:31

做公益紓壓 大老闆們陪育幼院院生跳海草舞

2018-05-22 14:26

太美了！珍稀魚木滿樹金黃 賞花快來彰化

2018-05-22 13:42

台中花博求颱風別來？農業局長：我早晚都拜

2018-05-22 11:26

力行產業道路變平 南投縣府砸5000萬元強化修復

2018-05-22 09:50

影／做公益是紓壓 食品老闆陪保育院童開心跳海草舞

2018-05-22 09:49
看更多

熱門文章

感動！塵封30年秋茂園再現 台南人記憶湧現

2018-05-22 14:09

新竹隆恩圳鋪人工草皮 新竹人生氣了

2018-05-22 15:29

員林百果山新地標 觀世音菩薩俯視守護彰化平原

2018-05-22 23:23

陳定南笑了！ 陳金德下令武荖坑風景區恢復露營原貌

2018-05-22 19:17

被爆非法回填事業廢棄物 屏縣議員：妨礙名譽的統統告

2018-05-22 16:01

殺小黑蚊藥竟可殺死荔枝椿象 林內鄉全面投藥

2018-05-22 14:12

石門水庫水量剩一半 數十公頃夢之湖乾了

2018-05-22 23:53

影／烏山頭美麗湖泊「夢之湖」乾旱龜裂成土塊

2018-05-22 20:30

太美了！珍稀魚木滿樹金黃 賞花快來彰化

2018-05-22 13:42

計程車可挑款式搭 竹苗區推多元計程車

2018-05-22 20:13

柯文哲6天拆忠孝橋引橋？ 議員踢爆廠商未依工法施工

2018-05-22 13:35

基隆輕軌生變？ 林右昌：報導有誤

2018-05-22 17:06

生育津貼第五胎10萬元！南投議員批：實在無言

2018-05-23 12:05

黑臘腸遭野犬欺辱淚汪汪苦等飼主 國中警衛救牠一命

2018-05-22 20:00

影／以色列參訪沒看到農委會人員 張花冠：都在助選？

2018-05-22 16:58

苗縣府補助3000萬元省電大作戰 籲服務業一起來

2018-05-22 14:41

北市中正橋改建 減項發包 追加預算3.6億

2018-05-23 00:28

基隆輕軌傳卡關 林右昌否認

2018-05-22 23:59

一紙公文要興中廢校 宜蘭議員痛批

2018-05-23 00:07

去屏東鄉鎮比去台北難 縣府布建全縣交通網

2018-05-22 20:33

賴揆變回賴醫師入班反毒 坦言「會走上政治是意外」

2018-05-22 16:42

一夜限定！世足賽在台北 府前馬路變綠地

2018-05-22 17:56

農舍徵收山坡地回饋金 南投議員批惡質規定

2018-05-22 14:56

屏東枋寮魚塭遭不明土回填 養殖戶飽受其害還被恐嚇

2018-05-22 16:44

民雄樂齡中心開課 55歲以上免費

2018-05-22 23:18

張花冠質疑忙選舉沒去以色列 農委會：沒編經費

2018-05-22 18:30

罕見魚木 滿樹澄黃花

2018-05-22 23:53

劉櫂豪爭取改善蘭嶼機場 完工後可起降30人以上飛機

2018-05-22 15:14

農局祭無毒農藥為林佳龍解套 議員：不怕誤食？

2018-05-22 14:40

被爆非法回填廢棄物 屏縣議員稱要反告妨礙名譽

2018-05-22 23:34

久別76年重逢 八旬灣生擁同窗而泣

2018-05-22 19:31

報稅義務不要拖 健保卡申報更方便

2018-05-22 20:36

彰化縣再進帳4千多萬綠金 挹注免費營養午餐

2018-05-23 11:14

議員批隆恩圳人工化 竹市府：變美了

2018-05-23 00:17

老夫妻與貓狗同居破陋屋 衡山南區行善團伸援

2018-05-22 18:22

地表最強布條現身台南 暴紅布條下方有玄機

2018-05-22 17:46

影／澄清湖鳳凰木 成為高雄瑰麗「五月天」

2018-05-22 20:43

危險！女遊客爬上龍虎塔磚瓦上拍照

2018-05-22 18:07

防小黑蚊用藥 荔枝椿象也有效

2018-05-22 23:24

台中秋紅谷變身「潮學堂」 暑假體驗課程不無聊

2018-05-23 09:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top