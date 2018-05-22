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員林百果山新地標 觀世音菩薩俯視守護彰化平原

2018-05-22 23:23聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化縣員林市有2012台灣燈會主燈「龍翔霞蔚」巨龍花燈，次年安座在莒光路龍燈公園當地標，百果山前往藤山步道的員南路旁，今天也出現一尊5公尺高的觀世音菩薩石雕新地標。市長張錦昆說，這是琉璃世世界藥師壇城圓禪大和尚要在全台捐贈的15尊觀世音菩薩聖像，6月8日上午舉行安奉大典。

這尊觀世音菩薩是花崗原石精雕一體而成，法相慈祥，高度5公尺、寬3.3公尺、厚度3公尺。張錦昆說，去年琉璃世界藥師壇城圓禪大和尚的弟子主動到市公所接洽，表明大和尚想捐贈1尊觀世音菩薩石雕，他原提供舊百果山風景區忠烈祠附近一處平台，但對象勘查後覺得不適當，最近告知在員南路看中一處靠山望海的好地點。

這處小公園面積約一百多坪，只有簡單的石椅和停車場，平常幾乎沒人到此休憩。張錦昆說，大和尚的弟子承諾只安奉觀世音菩薩石雕，不會另建任何建築物，他們會定期來維護環境，因市公所不用花一分錢，他表明同意提供土地，樂見這處不起眼的小綠地因觀世音菩薩石雕，銳變成林厝里新地標、新亮點。

琉璃世界藥師壇城圓禪大和尚的弟子事先整地，再將觀世音石雕運到員南路，並雇用吊車小心奕奕地先將底座放置平穩，再把石雕神像安置在上面。林厝里長蕭富子說，大和尚的弟子告訴她，這裡後有山，前可望海，視野寬闊，是風水寶地，觀世音菩薩石雕立刻吸引員南路往來民眾的目光，很多里民趕來先睹為快。

蕭富子說，大和尚的弟子告訴她，大和尚發願要在全台沿海安奉觀世音菩薩聖像守護台灣，第一階段安奉30尊，6月8日上午8時30分大和尚主持安奉大典，現場備有平安齋，歡迎鄉親共同參與、共同圓滿。

琉璃世界藥師壇城圓禪大和尚的弟子說，大和尚有感台灣國土危脆、風雨陵夷、災疫肆行、天災地變、生命無常，為祈遠離災難及消災植福，指示弟子在員林百果山尋找一處適當地點安奉1尊觀世音菩薩石雕 神像，希望守護彰化平原一切比白平安吉祥，讓鄉親們身心安定、災疫永離。

琉璃世界藥師壇城上圓下禪大和尚的弟子經過多年覓地，選定員林市前往藤山步道的員南路...
琉璃世界藥師壇城上圓下禪大和尚的弟子經過多年覓地，選定員林市前往藤山步道的員南路一處荔枝園旁，興建一尊坐山望海的觀世音菩薩石雕。記者何烱榮／攝影
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琉璃世界藥師壇城上圓下禪大和尚的弟子經過多年覓地，選定員林市前往藤山步道的員南路...
琉璃世界藥師壇城上圓下禪大和尚的弟子經過多年覓地，選定員林市前往藤山步道的員南路一處荔枝園旁，興建一尊坐山望海的觀世音菩薩石雕。記者何烱榮／攝影
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琉璃世界藥師壇城上圓下禪大和尚的弟子經過多年覓地，選定員林市前往藤山步道的員南路...
琉璃世界藥師壇城上圓下禪大和尚的弟子經過多年覓地，選定員林市前往藤山步道的員南路一處荔枝園旁，興建一尊坐山望海的觀世音菩薩石雕。記者何烱榮／攝影
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和尚張錦昆台灣燈會
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