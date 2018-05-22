親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

華西街蛇肉店全關了？ 同業傻眼：我們還在開啊！

打造城市光廊 台中點亮公園綠地

2018-05-22 21:53聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

台中市打造公園夜景，計劃在台中公園日月湖、中興大學新公地等處，規劃夜間燈光造景，今年預計施作7處，預計年底完成，市府強調採取低照度燈光，避免影響植物生長。不過學者認為，夜間造景沒有必要，對植物生長、夜行動物都有影響。

台中市建設局打造城市光廊，計劃在夜間點亮公園綠地，除日月湖、頂橋仔新公地外，還有大里運動公園、楓樹里河道、豐原慈濟宮牌樓、東勢合拼公園與綠墩仔腳等處，營造夜間風情。

台中公園的日月湖清淤完成，市府進一步打造夜景，把湖心亭、中山橋、中正橋與周邊在夜間點亮；依據示意圖，環繞著日月湖的樹群被打上燈光，湖濱步道也點亮了，預計今年8月完成。

中興大學頂橋仔新公地在落成後，因為使用率不高，引起不少檢討聲浪；市府規劃出綠樹光廊隧道，把燈光投影到樹梢，樹下光影點點，盼吸引遊人漫步；大里運動公園周邊打上暖色系的低亮度LED光源，提供足夠照明，也營造燈光地景。

設計團隊表示，為避免影響樹木生長，投影在樹體表面的以低照度公園，對植物生長影響較少，燈光採取智慧控制，部分燈具在日落後只開設4小時，深夜改以低尺度柱燈，減少對環境干擾。

民進黨議員邱素貞表示樂觀其成，透過燈光營造夜景，可活化空間使用；像頂橋仔新公地啟用後，缺乏維護管理，讓遊客卻步，她建議除打燈光，可透過3D彩繪，吸引更多遊客欣賞。

中興大學森林系副教授曾彥學說，在公園、綠地夜間燈光造景，會影響植物生長，也影響到夜行性的生物，例如中興大學的貓頭鷹、松鼠等，夜間環境被點亮了，會干擾生物作息。

台中市打造城市光廊，要在台中公園等處營造光環境，點亮夜間的公園、綠地。圖／台中市...
台中市打造城市光廊，要在台中公園等處營造光環境，點亮夜間的公園、綠地。圖／台中市建設局提供
分享

中興大學民進黨貓頭鷹
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

南投又爆垃圾危機 縣府：向環保署求助卻沒回應

2018-05-22 19:20

南投垃圾臭翻天 環保署：研擬短中長期計畫

2018-05-22 17:58

農舍徵收山坡地回饋金 南投議員批惡質規定

2018-05-22 14:56

農局祭無毒農藥為林佳龍解套 議員：不怕誤食？

2018-05-22 14:40

集集觀光彩繪列車 彰化田中車站亮相

2018-05-22 14:31

做公益紓壓 大老闆們陪育幼院院生跳海草舞

2018-05-22 14:26

太美了！珍稀魚木滿樹金黃 賞花快來彰化

2018-05-22 13:42

台中花博求颱風別來？農業局長：我早晚都拜

2018-05-22 11:26

力行產業道路變平 南投縣府砸5000萬元強化修復

2018-05-22 09:50

影／做公益是紓壓 食品老闆陪保育院童開心跳海草舞

2018-05-22 09:49

彰化荔枝椿象難治 移工抓來吃

2018-05-21 23:21

他山之石／「綠化新加坡」 往空中延伸

2018-05-21 23:19

打造花園城市 中市改遊具、闢綠帶

2018-05-21 23:13

1.6萬噸垃圾飄臭 草屯人叫苦

2018-05-21 23:11

林士昌傳交棒 牽動中市議長選情

2018-05-21 23:08

台中「政二代」接棒 想走自己的路

2018-05-21 23:07

彰化市長邱建富出書談市政 鎖定4年後選舉

2018-05-21 23:00

鄉親打卡／董事長捐蛋糕 為弱勢童慶生

2018-05-21 22:54

林佳龍批「頤指氣使」 楊正中：盡監督之責

2018-05-21 22:53

不符發展 部分彰縣派出所轄區不調整將鞭長莫及

2018-05-21 22:38

驚！埔里鯉魚潭旁有軍方彈藥庫

2018-05-21 20:41

中市活動中心花千萬一年用5次 議員：蚊子關好幾代

2018-05-21 19:21

中市托育一條龍產前沒好康？ 議員要求補助產檢

2018-05-21 19:20

台中磁吸彰投苗近6萬人移居 副市長：人口少可認真生育

2018-05-21 18:36

南投縣再爆垃圾危機 上萬噸垃圾堆草屯「臭翻」居民

2018-05-21 19:19

「粉紅跑車」衝進BMW 白沙屯媽為1死3傷維修廠祈福

2018-05-21 18:18

被林佳龍點名「頤指氣使」 藍議員：被欽點深感榮幸

2018-05-21 15:37

影／椿象肆虐果農遭殃 竟成泰國人超愛野味？

2018-05-21 11:40
看更多

熱門文章

感動！塵封30年秋茂園再現 台南人記憶湧現

2018-05-22 14:09

新竹隆恩圳鋪人工草皮 新竹人生氣了

2018-05-22 15:29

要讓執政者聽不同聲音 他決定挑戰綠營鄉長

2018-05-22 10:20

2500年前佛陀舍利子 至今仍會增生？

2018-05-21 23:32

殺小黑蚊藥竟可殺死荔枝椿象 林內鄉全面投藥

2018-05-22 14:12

華西街蛇肉店全關了？ 同業傻眼：我們還在開啊！

2018-05-22 20:52

被爆非法回填事業廢棄物 屏縣議員：妨礙名譽的統統告

2018-05-22 16:01

陳定南笑了！ 陳金德下令武荖坑風景區恢復露營原貌

2018-05-22 19:17

太美了！珍稀魚木滿樹金黃 賞花快來彰化

2018-05-22 13:42

不符發展 部分彰縣派出所轄區不調整將鞭長莫及

2018-05-21 22:38

墾丁南灣遮陽傘插滿沙灘 昨天凌晨遭人惡意破壞

2018-05-22 11:25

電影票優惠99元… 秀泰樹林店周六開幕 交通大考驗

2018-05-22 00:14

彰化荔枝椿象難治 移工抓來吃

2018-05-21 23:21

柯文哲6天拆忠孝橋引橋？ 議員踢爆廠商未依工法施工

2018-05-22 13:35

台灣公主遊艇公司 取得布袋遊艇港經營權封港整建

2018-05-22 10:17

影／做公益是紓壓 食品老闆陪保育院童開心跳海草舞

2018-05-22 09:49

林士昌傳交棒 牽動中市議長選情

2018-05-21 23:08

假公益真擺攤？ 永樂廣場變夜市

2018-05-22 01:01

基隆輕軌生變？ 林右昌：報導有誤

2018-05-22 17:06

影／以色列參訪沒看到農委會人員 張花冠：都在助選？

2018-05-22 16:58

柯文哲公宅政策遭疑跳票 都發局：10月開工大爆發

2018-05-21 23:41

興中停辦「太突然」 500人連署抗議

2018-05-22 00:47

佛心里長！10年前排解車禍 意外變水蜜桃銷售高手

2018-05-22 12:51

1.6萬噸垃圾飄臭 草屯人叫苦

2018-05-21 23:11

打造花園城市 中市改遊具、闢綠帶

2018-05-21 23:13

計程車可挑款式搭 竹苗區推多元計程車

2018-05-22 20:13

校長遴選有黑手? 鄭文燦：公平公正

2018-05-21 23:02

委外捕蜂捉蛇 苗縣後天上路

2018-05-21 23:24

苗縣府補助3000萬元省電大作戰 籲服務業一起來

2018-05-22 14:41

第四代回來傳承 林口第一家有機茶

2018-05-22 07:55

目睹朋友罹癌化療離世 教授研究薑黃療法 登國際期刊

2018-05-22 00:34

南港展覽館2館 明年3月啟用

2018-05-22 01:02

賴揆變回賴醫師入班反毒 坦言「會走上政治是意外」

2018-05-22 16:42

台中花博求颱風別來？農業局長：我早晚都拜

2018-05-22 11:26

力行產業道路變平 南投縣府砸5000萬元強化修復

2018-05-22 09:50

農舍徵收山坡地回饋金 南投議員批惡質規定

2018-05-22 14:56

北護大文教大樓登錄市定古蹟 校地分割破局

2018-05-22 09:47

台北市天母地區620戶停電 已全數復電

2018-05-22 11:37

屏東枋寮魚塭遭不明土回填 養殖戶飽受其害還被恐嚇

2018-05-22 16:44

黑臘腸遭野犬欺辱淚汪汪苦等飼主 國中警衛救牠一命

2018-05-22 20:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top