打造城市光廊 台中點亮公園綠地

2018-05-22 21:53 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中市打造公園夜景，計劃在台中公園日月湖、中興大學新公地等處，規劃夜間燈光造景，今年預計施作7處，預計年底完成，市府強調採取低照度燈光，避免影響植物生長。不過學者認為，夜間造景沒有必要，對植物生長、夜行動物都有影響。

台中市建設局打造城市光廊，計劃在夜間點亮公園綠地，除日月湖、頂橋仔新公地外，還有大里運動公園、楓樹里河道、豐原慈濟宮牌樓、東勢合拼公園與綠墩仔腳等處，營造夜間風情。

台中公園的日月湖清淤完成，市府進一步打造夜景，把湖心亭、中山橋、中正橋與周邊在夜間點亮；依據示意圖，環繞著日月湖的樹群被打上燈光，湖濱步道也點亮了，預計今年8月完成。

中興大學頂橋仔新公地在落成後，因為使用率不高，引起不少檢討聲浪；市府規劃出綠樹光廊隧道，把燈光投影到樹梢，樹下光影點點，盼吸引遊人漫步；大里運動公園周邊打上暖色系的低亮度LED光源，提供足夠照明，也營造燈光地景。

設計團隊表示，為避免影響樹木生長，投影在樹體表面的以低照度公園，對植物生長影響較少，燈光採取智慧控制，部分燈具在日落後只開設4小時，深夜改以低尺度柱燈，減少對環境干擾。

民進黨議員邱素貞表示樂觀其成，透過燈光營造夜景，可活化空間使用；像頂橋仔新公地啟用後，缺乏維護管理，讓遊客卻步，她建議除打燈光，可透過3D彩繪，吸引更多遊客欣賞。