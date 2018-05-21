親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

不符發展 部分彰縣派出所轄區不調整將鞭長莫及

2018-05-21 22:38聯合報 記者何烱榮╱即時報導

本報連續幾天派出所搬家及轄區重規畫問題，在臉書社群網站引起熱烈討論，不少彰化市民對市區中華路派出所明年裁撤後，好奇現址的新用途？彰化縣警察局後勤科長魏顯驊說，中華所現址分屬縣有地和彰化市有地，未來考慮將彰化交通分隊移撥2小隊，進駐中華所專責處理彰化市區交通問題。

中華路派出所位於彰化市中華路和太平街口角地，地坪僅51坪，所長、副所長和警員共21名，辦公和停車空都不足，警備車和巡邏車常緊鄰路口停放，屢遭民眾質疑「派出所帶頭違規」。

因距離民族派出所僅約1公里，縣警局決定裁撤併入民族派出所，另在仁愛東街新設大埔派出所。魏顯驊說，目前縣警局的規畫方案，中華所現址未來將改成彰化交通分隊第二辦公室，進駐2小隊、8名員警，辦公和停車空間都很適合。

至於鹿港鎮和興派出所，因建築物去年7 月已被文化局登錄為縣定歷史建築，並有連同派出所後面的舊宿舍一併整修後規畫成立青創中心之議，有人主張在彰濱工業區附近成立彰濱派出所，分擔鹿港派出所的轄區治安負荷。

現任南投縣警察局主任秘書唐念舜說，他擔任鹿港分局長時曾針對和興所若裁併到鹿港所，要選在何處成立新的派出所，當時他認為選在鹿東附近，即靠近富麗大鎮國宅附近最適當，並以中正路為界，將鹿港鎮市區劃分成鹿東、鹿港等兩個東、西派出所，目前鹿港所對富麗大鎮這方向有「鞭長莫及」的壓力。

唐念舜說，當初不贊成彰濱所的原因，是彰濱工業區鹿港區分屬鹿港鎮2個里，區內設籍人口不足，沒有警勤區就設不了派出所，最重要的是彰濱區內屬經濟部管轄，縣的經費無法在區內設置號誌、路口監視器系統。

溪州鄉三條派出所也一直有裁撤之議，主因溪州鄉有溪州分駐所，及成功、三條等2個派出所，但整個北斗鎮卻只有1個北斗派出所，警力分配明顯失衡；加上北斗鎮發展一直往西，逐漸與緊鄰的田中鎮不可分，北斗所更有「鞭長莫及」之憾，多年來地方上爭取在大新路增設新的派出所。

芬園鄉安山派出所因土地仍屬私有，21日搬到新家，現有建築被文化局列為縣定歷史建築...
芬園鄉安山派出所因土地仍屬私有，21日搬到新家，現有建築被文化局列為縣定歷史建築。報系資料照片
分享
鹿港鎮和興派出所的建築，去年七月與安山派出所同時被文化局列為縣定歷史建築。記者何...
鹿港鎮和興派出所的建築，去年七月與安山派出所同時被文化局列為縣定歷史建築。記者何烱榮／攝影
分享
溪州鄉三條派出所被形容是彰化縣最美的派出所，因地主三度興訟要求拆屋還地，文化局趕...
溪州鄉三條派出所被形容是彰化縣最美的派出所，因地主三度興訟要求拆屋還地，文化局趕快列為縣定歷史建築。報系資料照片
分享
彰化市中華路派出所曾是最熱門的派出所，明年將裁併到民族派出所，現場用途引起市民關...
彰化市中華路派出所曾是最熱門的派出所，明年將裁併到民族派出所，現場用途引起市民關切。報系資料照片
分享

鹿港警察大埔
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

驚！埔里鯉魚潭旁有軍方彈藥庫

2018-05-21 20:41

南投縣再爆垃圾危機 上萬噸垃圾堆草屯「臭翻」居民

2018-05-21 19:19

中市活動中心花千萬一年用5次 議員：蚊子關好幾代

2018-05-21 19:21

「粉紅跑車」衝進BMW 白沙屯媽為1死3傷維修廠祈福

2018-05-21 18:18

台中磁吸彰投苗近6萬人移居 副市長：人口少可認真生育

2018-05-21 18:36

被林佳龍點名「頤指氣使」 藍議員：被欽點深感榮幸

2018-05-21 15:37

影／椿象肆虐果農遭殃 竟成泰國人超愛野味？

2018-05-21 11:40

土地屬私有 彰化舊派出所保存路艱

2018-05-21 00:00

原址列歷史建築 安山派出所喬遷

2018-05-20 23:57

星期評論／中市要「宜居」 交通建設得跟上

2018-05-20 23:52

重門診輕住院 南投地區醫院拚業績

2018-05-20 23:47

看問題／重複投資 南投醫療難升級

2018-05-20 23:44

修平科大「視訊老師」 帶偏鄉童做蛋糕

2018-05-20 23:39

合歡山賞花潮 危險彎道停滿車

2018-05-20 23:10

【即時短評】古蹟派出所的「房事」宜早日解決

2018-05-20 20:35

鹿港慶端陽 藝術村拋繡球搓合單身男女

2018-05-20 19:03

珠寶怎麼買才放心？ 鑑定老師這麼說

2018-05-20 18:45

少子化招生各顯神通 申請選讀大葉排名大躍進

2018-05-20 18:23

瀕臨絕種大安水蓑衣 再現花博葫蘆墩園區

2018-05-20 11:29

藍營台中潭雅神民調 3現任提名徐瑄灃未出缐

2018-05-20 11:16

安山派出所搬新家 下月8日搓湯圓慶喬遷

2018-05-20 20:26

上合歡山賞花 人車塞爆中橫公路

2018-05-20 18:42
看更多

熱門文章

「粉紅跑車」衝進BMW 白沙屯媽為1死3傷維修廠祈福

2018-05-21 18:18

父誠心跪地 白沙屯媽祖突停轎替早產兒消災5分鐘

2018-05-21 14:55

影／椿象肆虐果農遭殃 竟成泰國人超愛野味？

2018-05-21 11:40

睡覺突覺冰冷…蛇爬到身上

2018-05-21 00:02

嘉義地院動手查封 上國民黨嘉市黨部貼封條

2018-05-21 10:26

花30年栽培樹梅 他被稱為北海岸樹梅職人

2018-05-21 07:37

華西街蛇店吹熄燈號 弄蛇人慨同殞落

2018-05-21 09:53

馬英九挺徐巧芯耍冷：掃街非站台 因沒台可站

2018-05-20 23:14

選手村社宅估1.3萬人入住 林口防塞車大作戰

2018-05-20 23:59

1尾蛇1窩蜂4000元 苗栗捕蜂捉蛇24日起外包

2018-05-21 14:07

爭取7年多 台南六甲西側外環南段開工了

2018-05-21 13:00

南投縣再爆垃圾危機 上萬噸垃圾堆草屯「臭翻」居民

2018-05-21 19:19

華西街沒了蛇 還剩下哪些老店美味

2018-05-21 16:17

玉荷包25日進入盛產 達人教你選好吃荔枝

2018-05-21 00:07

斷層調查、石油探勘？金山跳石外海突現工作平台引惴測

2018-05-21 11:59

桃園A7合宜住宅髒水排往新莊 營建署長允花8億改善

2018-05-21 17:25

被林佳龍點名「頤指氣使」 藍議員：被欽點深感榮幸

2018-05-21 15:37

世大運選手村社宅 首波2500戶招租

2018-05-20 23:45

韓國瑜民調勝出 藍嘉縣鄉鎮市長戰將盼他來站台

2018-05-21 16:55

520高雄新人結婚減半 原來是黃曆惹的禍

2018-05-21 00:44

華西街7旬殺蛇人憶盛況：一天數百人湧入踏破門檻

2018-05-21 11:38

穿越市區鐵路8月底地下化 九如陸橋變臉 新橋型簡潔流暢

2018-05-20 23:55

圖輯／華西街最後一家蛇肉店「亞洲毒蛇店」結束營業

2018-05-21 12:46

中央補助接連跳過 議員：嘉義市到底在哪裡？

2018-05-21 14:09

宜蘭螢火蟲倍增 滿山螢光閃閃

2018-05-20 23:35

台中磁吸彰投苗近6萬人移居 副市長：人口少可認真生育

2018-05-21 18:36

華麗轉身 華西街最後一家專賣蛇店熄燈

2018-05-21 11:26

淡水漁人碼頭變南洋風！絕美草屋涼亭讓人晉升網美

2018-05-21 10:26

2018選戰觀測站／桃園蘆竹區議員激戰 至少7搶4

2018-05-21 00:17

花蓮市推觀光小旅行 部落客嘗鮮體驗

2018-05-21 07:36

歷經4任市長 北市環南市場改建案今上梁

2018-05-21 10:31

92歲老兵慶生 竹市議長守約現身祝壽

2018-05-21 00:17

祀典大天后宮「府城迓媽祖」今開跑！60家廟宇參與

2018-05-21 12:27

布袋蓮夾雜大量海漂垃圾 碧砂漁港密密麻麻忙清除

2018-05-21 13:03

勇哉！超馬女王為愛而跑1120公里環島募款

2018-05-21 19:43

驚！埔里鯉魚潭旁有軍方彈藥庫

2018-05-21 20:41

影／感念老闆娘善心 5名大學生替她改造小吃攤

2018-05-21 21:46

星期評論／中市要「宜居」 交通建設得跟上

2018-05-20 23:52

不用加油、住船上 帆船環遊世界最省錢

2018-05-20 23:27

土地屬私有 彰化舊派出所保存路艱

2018-05-21 00:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top