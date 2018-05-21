不符發展 部分彰縣派出所轄區不調整將鞭長莫及

2018-05-21 22:38 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



本報連續幾天派出所搬家及轄區重規畫問題，在臉書社群網站引起熱烈討論，不少彰化市民對市區中華路派出所明年裁撤後，好奇現址的新用途？彰化縣警察局後勤科長魏顯驊說，中華所現址分屬縣有地和彰化市有地，未來考慮將彰化交通分隊移撥2小隊，進駐中華所專責處理彰化市區交通問題。

中華路派出所位於彰化市中華路和太平街口角地，地坪僅51坪，所長、副所長和警員共21名，辦公和停車空都不足，警備車和巡邏車常緊鄰路口停放，屢遭民眾質疑「派出所帶頭違規」。

因距離民族派出所僅約1公里，縣警局決定裁撤併入民族派出所，另在仁愛東街新設大埔派出所。魏顯驊說，目前縣警局的規畫方案，中華所現址未來將改成彰化交通分隊第二辦公室，進駐2小隊、8名員警，辦公和停車空間都很適合。

至於鹿港鎮和興派出所，因建築物去年7 月已被文化局登錄為縣定歷史建築，並有連同派出所後面的舊宿舍一併整修後規畫成立青創中心之議，有人主張在彰濱工業區附近成立彰濱派出所，分擔鹿港派出所的轄區治安負荷。

現任南投縣警察局主任秘書唐念舜說，他擔任鹿港分局長時曾針對和興所若裁併到鹿港所，要選在何處成立新的派出所，當時他認為選在鹿東附近，即靠近富麗大鎮國宅附近最適當，並以中正路為界，將鹿港鎮市區劃分成鹿東、鹿港等兩個東、西派出所，目前鹿港所對富麗大鎮這方向有「鞭長莫及」的壓力。

唐念舜說，當初不贊成彰濱所的原因，是彰濱工業區鹿港區分屬鹿港鎮2個里，區內設籍人口不足，沒有警勤區就設不了派出所，最重要的是彰濱區內屬經濟部管轄，縣的經費無法在區內設置號誌、路口監視器系統。