中市活動中心花千萬一年用5次 議員：蚊子關好幾代
台中市有400多個活動中心，議員張雅旻說，不少活動中心使用率偏低，例如神岡社南里活動中心花數千萬元興建，但106年僅5個團體借用，租金收入為6萬 3570元，使用時數有夠低「關蚊子都可以關好幾代」。她要求市府降低社區民眾使用門檻，提高活動中心使用率。
張雅旻指出，民眾向她抱怨說活動中心總是不得其門而入，寧可關蚊子，也不開放讓社區民眾使用？張雅旻說台中市29區625里，172個「里活動中心」歸民政局管，另244個「社區活動中心」歸社會局，多數的社區活動中心，空間狹窄年久失修、設備老舊、缺乏無障礙設施，對老人及身障人士不友善。
張雅旻實地跑多個活動中心，她說白天都大門深鎖，晚上更難見到燈火通明。明明一棟造價幾千萬，使用率卻很低，非常可惜！
她舉例說神岡社南里活動中心106年全年度，只被5個團體借用過，使用時間大都在週一至週五的晚上2、3個小時，租金收入為63570元。
神岡里山皮里聯合服務中心106年全年度被歌唱班、讀經班、合氣道、樂齡、長青學苑五個團體租用，總租金為73960元，關了好幾代的蚊子。
社會局長呂建德表示，部分社區活動中心確實相當老舊，各地權責管理公所可爭取編列經費，市府也會逐年編列預算專案補助，持續改善。
議員要求降低使用門檻，呂建德說，市府訂有台中市各區社區活動中心管理使用要點，明訂收費基準，各區公所也可因地制宜自訂區內社區活動中心管理使用相關規定及收費標準。市府也會與公所共同檢視，合理調整現行活動中心收費標準，提高民眾使用意願。
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