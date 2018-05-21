中市活動中心花千萬一年用5次 議員：蚊子關好幾代

2018-05-21 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市有400多個活動中心，議員張雅旻說，不少活動中心使用率偏低，例如神岡社南里活動中心花數千萬元興建，但106年僅5個團體借用，租金收入為6萬 3570元，使用時數有夠低「關蚊子都可以關好幾代」。她要求市府降低社區民眾使用門檻，提高活動中心使用率。

張雅旻指出，民眾向她抱怨說活動中心總是不得其門而入，寧可關蚊子，也不開放讓社區民眾使用？張雅旻說台中市29區625里，172個「里活動中心」歸民政局管，另244個「社區活動中心」歸社會局，多數的社區活動中心，空間狹窄年久失修、設備老舊、缺乏無障礙設施，對老人及身障人士不友善。

張雅旻實地跑多個活動中心，她說白天都大門深鎖，晚上更難見到燈火通明。明明一棟造價幾千萬，使用率卻很低，非常可惜！

她舉例說神岡社南里活動中心106年全年度，只被5個團體借用過，使用時間大都在週一至週五的晚上2、3個小時，租金收入為63570元。

神岡里山皮里聯合服務中心106年全年度被歌唱班、讀經班、合氣道、樂齡、長青學苑五個團體租用，總租金為73960元，關了好幾代的蚊子。

社會局長呂建德表示，部分社區活動中心確實相當老舊，各地權責管理公所可爭取編列經費，市府也會逐年編列預算專案補助，持續改善。