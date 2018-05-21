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中市托育一條龍產前沒好康？ 議員要求補助產檢

2018-05-21 19:20聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中出近年遷入人口數大增，7年增有11萬多人，但市議員張芬郁表示，今年出生率與去年同期相比，少了400名嬰兒。她說市應提高市民懷孕誘因，例如擴大自費產檢補助，比照新北的好孕車補助產檢車費，補強托育一條龍的產前福利，刺激「生子」意願，社會局長呂建德表示會向市長建議並研究。

衛生局表示，中央提供10次產前檢查、優生保健補助，台中額外補助婚後孕前的健康檢查，包括男性補助680元、女性補助1870元，另提供低收及中低收入戶孕婦母血唐氏症篩檢補助。

張芬郁說，產檢項目很多，NIPT（非侵入性產前染色體檢測）可檢測出唐氏症、愛德華氏症及巴陶氏症等染色體異常疾病，準確率達99%，相較羊膜穿刺有侵入性、16週後才能做，且根據衛福部資料指出，32%的唐寶寶由34歲以下產婦所生，這樣的機率不容忽視！

不過NIPT（非侵入性產前染色體檢測）價格從1萬5到3萬8千塊不等，如市府能補助，讓準父母可預防篩檢， 可提高生育意願。

張芬郁指出，托育一條龍要升級2.0，應要求社會局結合衛生局，將產檢補助納進一條龍項目，如新北市的「好孕專車」，提供孕婦20次、上限4000元的產檢計程車費，提供懷孕誘因，提高生育意願。

市議員張芬郁建議提供市民懷孕誘因，刺激生育率。記者陳秋雲／攝影
市議員張芬郁建議提供市民懷孕誘因，刺激生育率。記者陳秋雲／攝影
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孕婦托育生育
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