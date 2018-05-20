【即時短評】古蹟派出所的「房事」宜早日解決

2018-05-20 20:35 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化縣有三百年歷史的古城，能保存完好的古蹟不多，搶救縣定歷史建築成為文史工作者長期努力的目標，保留歷史建築要與時間賽跑，更要地主的開發腳步分秒必爭。

有72個派出（分駐）所，溪州鄉三條早在8年前就被登錄為歷史建築，去年7 月，芬園鄉安山、鹿港鎮和興和彰化市舊的民族路等3個派出所建築，同時被列為縣定歷史建築，只有和興所的土地和建築都屬公有，保存沒有問題，其餘3所的土地屬私有，地主的後人都要求拆屋還地，未來訴訟之路難辛。

除了這4個派出所，原本還有鹿港鎮頂番、和美鎮嘉犁、二水鄉二水等3個派出（分駐）所也因土地私有，都面臨地主的後人要求拆屋還地的窘境。嘉犁所的地主希望縣府價購土地，縣府表明財政拮据，在地方人士斡旋下，改採訂約租用，暫時平息「有厝無地」的窘境

民族路派出所和二水分駐所都因地主興訟後勝訴，警方只好將土地歸還地主，民族所新辦公廳舍已興建完成啟用，二水所目前暫租民房辦公，新辦公廳舍選在二水火車站附近，明年元月完用啟用。至於頂番所最幸運，土地雖屬私有，因縣府曾公告15年都沒有地主出面主張，收歸國有後，頂番所就地重建新辦公廳舍，下月底將啟用。

三條所是1927年間興建的日式木造建築廳舍，被形容是彰化縣最美的派出所，日據時稱潮洋厝警察官吏派出所，光復後易名三條派出所。土地屬尤姓、廖姓地主後人共有，早在27年前開始，尤姓地主已三度興訟要求拆屋還地；地方文史工作者搶救下，文化局在2010年列為縣定歷史古蹟，才讓三條所暫時躲過被拆除的命運。