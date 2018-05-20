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【即時短評】古蹟派出所的「房事」宜早日解決

2018-05-20 20:35聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化縣有三百年歷史的古城，能保存完好的古蹟不多，搶救縣定歷史建築成為文史工作者長期努力的目標，保留歷史建築要與時間賽跑，更要地主的開發腳步分秒必爭。

有72個派出（分駐）所，溪州鄉三條早在8年前就被登錄為歷史建築，去年7 月，芬園鄉安山、鹿港鎮和興和彰化市舊的民族路等3個派出所建築，同時被列為縣定歷史建築，只有和興所的土地和建築都屬公有，保存沒有問題，其餘3所的土地屬私有，地主的後人都要求拆屋還地，未來訴訟之路難辛。

除了這4個派出所，原本還有鹿港鎮頂番、和美鎮嘉犁、二水鄉二水等3個派出（分駐）所也因土地私有，都面臨地主的後人要求拆屋還地的窘境。嘉犁所的地主希望縣府價購土地，縣府表明財政拮据，在地方人士斡旋下，改採訂約租用，暫時平息「有厝無地」的窘境

民族路派出所和二水分駐所都因地主興訟後勝訴，警方只好將土地歸還地主，民族所新辦公廳舍已興建完成啟用，二水所目前暫租民房辦公，新辦公廳舍選在二水火車站附近，明年元月完用啟用。至於頂番所最幸運，土地雖屬私有，因縣府曾公告15年都沒有地主出面主張，收歸國有後，頂番所就地重建新辦公廳舍，下月底將啟用。

三條所是1927年間興建的日式木造建築廳舍，被形容是彰化縣最美的派出所，日據時稱潮洋厝警察官吏派出所，光復後易名三條派出所。土地屬尤姓、廖姓地主後人共有，早在27年前開始，尤姓地主已三度興訟要求拆屋還地；地方文史工作者搶救下，文化局在2010年列為縣定歷史古蹟，才讓三條所暫時躲過被拆除的命運。

民族路派出所舊址已歸還地主，建築物老舊，因已登錄為縣定歷史建築，地主也無法拆除重新利用，至今閒置。至於安山所，將搬到同安國小安山分校舊址，地主勢必更積極要求歸還土地；文化局雖在地主興訟索回土地前，搶先登錄為縣定歷史建築，但面對未來可能的訴訟，卻無太大的把握，安山所能是活化再利用，命運難料。

芬園鄉安山派出所將搬家，現有建築被文化局列為縣定歷史建築。記者何烱榮／攝影
芬園鄉安山派出所將搬家，現有建築被文化局列為縣定歷史建築。記者何烱榮／攝影
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鹿港鎮和興派出所的建築，去年七月安山派出所同時被文化局列為縣定歷史建築。記者何烱...
鹿港鎮和興派出所的建築，去年七月安山派出所同時被文化局列為縣定歷史建築。記者何烱榮／攝影
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溪州鄉三條派出所被形容是彰化縣最美的派出所，因地主三度興訟要求拆屋還地，文化局趕...
溪州鄉三條派出所被形容是彰化縣最美的派出所，因地主三度興訟要求拆屋還地，文化局趕快列為縣定歷史建築。記者何烱榮／攝影
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歷史建築文化局

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