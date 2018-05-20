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安山派出所搬新家 下月8日搓湯圓慶喬遷

2018-05-20 20:26聯合報 記者何烱榮╱即時報導

安山派出所21日搬新家。位在八卦山美麗的139線縣道旁的安山派出所，去年被彰化縣文化局列為縣定歷史建築，縣警局後勤科長魏顯驊說，3年前廢校閒置的同安國小安山分校舊址整修後，規畫為安山派出所新辦公廳舍，6月8日舉辦「喬遷之喜」，歡迎鄉親來吃湯圓共享喜氣。

安山派出所和同安國小安山分校都位在芬園鄉大彰路3 段旁，相距約50公尺。安山派出所主建築是民國18年興建，後來增建磚造的平房辦公廳舍；安山分校民國42年9月設立，因少子化影響，104年8月1日廢校，學生併入同安國小。

魏顯驊說，雖然安山派出所現有辦公廳舍被列為歷史建築，因土地屬私人所有，繼續占用並非長久之計，剛好安山分校舊址閒置，占地2188平方公尺，感謝縣長魏明谷同意撥給縣警察局使用；目前，安山所所長和員警共7名，縣警局已完成安山分校整修，員警21日先進駐；因安山分校是一棟長條形三層樓建築，每層各有6間教室，安山所只使用1、2樓，縣警局部分檔案也要移到安山所保存。

文化局長陳文彬說，安山派出所清空後，會由專家進行研究調查，討論如何保存與重新規畫，未來如何使用？文化局沒有預設立場，可考慮規畫成139線縣道的一處藝文驛站，或成為當地居民的動中心。

安山派出所土地屬私人所有，地主要求收回，地文方文史工者展開搶救行動，彰化縣有形文化資產審議委員在去年7月21日審議通過，將安山、鹿港鎮和興及彰化市舊民族路等3個派出所都登錄為歷史建築。

彰化縣八卦山文化協會理事長蔣敏全說，並非日治建物都要搶救保留，安山派出所是早期同安寮警察官吏派出所是通往埔里的駐點站，具有八卦山脈防護意義，見證清代、日治到戰後的歷史脈絡。

3年前廢校後閒置的芬園鄉同安國小安山分校舊址，經彰化縣警局整修成為安山派出所新辦...
3年前廢校後閒置的芬園鄉同安國小安山分校舊址，經彰化縣警局整修成為安山派出所新辦公廳舍。記者何烱榮／攝影
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位在芬園鄉八卦山區的安山派出所被列為縣定歷史建築，21日派出所搬到附近閒置3年的...
位在芬園鄉八卦山區的安山派出所被列為縣定歷史建築，21日派出所搬到附近閒置3年的同安國小安山分校舊址。記者何烱榮／攝影
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位在芬園鄉八卦山區的安山派出所被列為縣定歷史建築，派出所搬到附近閒置3年的同安國...
位在芬園鄉八卦山區的安山派出所被列為縣定歷史建築，派出所搬到附近閒置3年的同安國小安山分校舊址。記者何烱榮／攝影
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八卦山區的芬園鄉同安國小安山分校3年前廢校，最近彰化縣警局整修後成為安山派出所辦...
八卦山區的芬園鄉同安國小安山分校3年前廢校，最近彰化縣警局整修後成為安山派出所辦公廳舍，安山分校和建築都成歷史名詞。記者何烱榮／翻攝舊照片
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位在芬園鄉八卦山區的安山派出所被列為縣定歷史建築，派出所搬到附近閒置3年的同安國...
位在芬園鄉八卦山區的安山派出所被列為縣定歷史建築，派出所搬到附近閒置3年的同安國小安山分校舊址。記者何烱榮／攝影
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文化局歷史建築

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