安山派出所搬新家 下月8日搓湯圓慶喬遷

2018-05-20 20:26 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



安山派出所21日搬新家。位在八卦山美麗的139線縣道旁的安山派出所，去年被彰化縣文化局列為縣定歷史建築，縣警局後勤科長魏顯驊說，3年前廢校閒置的同安國小安山分校舊址整修後，規畫為安山派出所新辦公廳舍，6月8日舉辦「喬遷之喜」，歡迎鄉親來吃湯圓共享喜氣。

安山派出所和同安國小安山分校都位在芬園鄉大彰路3 段旁，相距約50公尺。安山派出所主建築是民國18年興建，後來增建磚造的平房辦公廳舍；安山分校民國42年9月設立，因少子化影響，104年8月1日廢校，學生併入同安國小。

魏顯驊說，雖然安山派出所現有辦公廳舍被列為歷史建築，因土地屬私人所有，繼續占用並非長久之計，剛好安山分校舊址閒置，占地2188平方公尺，感謝縣長魏明谷同意撥給縣警察局使用；目前，安山所所長和員警共7名，縣警局已完成安山分校整修，員警21日先進駐；因安山分校是一棟長條形三層樓建築，每層各有6間教室，安山所只使用1、2樓，縣警局部分檔案也要移到安山所保存。

文化局長陳文彬說，安山派出所清空後，會由專家進行研究調查，討論如何保存與重新規畫，未來如何使用？文化局沒有預設立場，可考慮規畫成139線縣道的一處藝文驛站，或成為當地居民的動中心。

安山派出所土地屬私人所有，地主要求收回，地文方文史工者展開搶救行動，彰化縣有形文化資產審議委員在去年7月21日審議通過，將安山、鹿港鎮和興及彰化市舊民族路等3個派出所都登錄為歷史建築。