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80歲老夫妻參加路跑 3公里不嫌遠

2018-05-20 17:54中央社 彰化20日電

彰化弘道老人基金會舉辦公益路跑活動，89歲的陳研及86歲的陳洪梅雖曾中風，不過2人仍一齊挑戰3公里的路跑，陪同父母參加活動的陳忠正說，看見父母完成挑戰，覺得很開心。

「愛愛老寶貝、弘揚孝道」I Love Learn公益路跑活動今天在鹿港體育場登場，有來自新北市、苗栗市、台中市以及彰化縣等多個縣市約3000人報名參加，參加民眾只要捐出5張發票就可以報名，而主辦單位也將這些發票拿來幫助獨居弱勢長輩。

「3公里沒有想像中這麼長」，參加路跑活動長輩中，年紀最長的是來自彰化福興鄉外埔社區89歲陳研阿公以及86歲陳洪梅阿嬤，2人雖先後都曾中風，不過今天在兒子陳忠正陪伴之下，仍然參加3公里長的路跑活動，2人也都順利走完全程。

陳忠正說，父母親中風後，父親心情也因此受到影響，家人因此都鼓勵父母親有機會就出去走一走，而父母親現在都可以拿拐杖出門，所以才會鼓勵他們報名參加路跑活動，也準備了輪椅，所幸2人都很順利完成，還開心的說3公里一下子就走完了。

彰化縣肢體傷殘協進會也有2對輪椅夫妻檔報名，48歲鄭永雄和太太陳盈霓2人用電動輪椅完成3公里路線，完賽後鄭永雄還對太太說，「我愛妳」，順便曬恩愛。

中華民國體育發展協會理事長鄭敬議指出，延緩老化要從運動開始，而I Love Learn公益路跑已舉辦第4屆，希望民眾帶著長輩一起參加，將路跑風氣帶回家中，繼續扶老攜幼運動保持健康。

「愛愛老寶貝、弘揚孝道」I Love Learn公益路跑活動20日在鹿港體育場登...
「愛愛老寶貝、弘揚孝道」I Love Learn公益路跑活動20日在鹿港體育場登場，高齡89歲的陳研（左3）與86歲的陳洪梅（左2）夫婦在子孫陪伴下順利走完3公里長的路線。（弘道老人基金會提供）中央社
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路跑中風

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