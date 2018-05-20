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瀕臨絕種大安水蓑衣 再現花博葫蘆墩園區

2018-05-20 11:29聯合報 記者余采瀅╱即時報導

2018台中世界花卉博覽會將於11月3日開幕，各園區緊鑼密鼓籌備中，豐原葫蘆墩園區植栽工程進度已達85%，預計今年7月將全區種植完成。台中市水利局表示，軟埤仔溪植栽結合原始地形，種植近百種多年生灌木花卉，數量超過23萬株，其中第5區還有多種特色植物，期望重現台灣原生植物生態之美。

台中水利局表示，葫蘆墩園區軟埤仔溪第5區土建工程已於4月30日完工，植栽工程於去年9月即配合土建工程進度展開種植作業，結合原始地形，種植近百種多年生灌木花卉，數量超過23萬株，新植喬木均採用台灣原生種，步道搭配不同灌木、花卉讓公園呈現出四季都有花團錦簇的視覺效果。

水利局指出，第5區還有多種特色植物如大安水蓑衣、錫葉藤、台灣野百合及27種蜜源植物等，欲吸引蝴蝶與蜜蜂重回水岸，展現「以樹木養境、以植栽美心」植栽精神。

水利局長周廷彰表示，其中大安水蓑衣自日本人島田彌市1917年發現至今已達百年，別具台灣原生植物的人文意義，也是最強效的台灣原生種淨水植物，但因棲息地受到人為破壞瀕臨滅絕，目前僅剩分布台中大安區、清水區及龍井區，因此，大安水蓑衣是最能代表台中的植栽花卉之一，花期為每年9月至隔年2月，花博開展時將再現水岸。

水利局指出，蜜源植物挑選以公園內喬木作為食草蝴蝶所喜愛的種類為主，並保存現有喬木來延續生態完整性，湖面南北兩側的蜜源植物將延續東西向，形成湖岸花海的景觀地毯視覺感受。

葫蘆墩園區軟埤仔溪第5區土建工程已完工，目前進行種植作業。圖／台中市政府提供
葫蘆墩園區軟埤仔溪第5區土建工程已完工，目前進行種植作業。圖／台中市政府提供
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錫葉藤。圖／台中市政府提供
錫葉藤。圖／台中市政府提供
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台灣野百合。圖／台中市政府提供
台灣野百合。圖／台中市政府提供
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大安水蓑衣。圖／台中市政府提供
大安水蓑衣。圖／台中市政府提供
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野百合花博

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