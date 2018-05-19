軍事院校招生 明道中學表現亮眼18人錄取

2018-05-19 23:09 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市烏日區私立明道中學學生參加今年軍事院校招生表現亮眼，共18人獲軍事院校錄取，其中7人錄取國防醫學院醫學系。

明道中學統計，今年學生透過繁星、特殊選才、獨招、申請入學、四技申請入學，共34人次錄取醫學科系、24人次錄取台大、88人錄取台政清交成大，185人錄取頂尖大學，國際部也有17人拿下全球百大名校。

明道中學國防通識科教官吳振中說，日前在校舉辦軍事募兵宣導，介紹國軍在急難救助、救災、反恐、跨國醫療支援等領域的工作，扭轉學生對國軍的刻板印象，18名學生錄取陸軍軍官學校、海軍軍官學校、國防大學與國防醫學院，其中7人錄取國防醫學院醫學系、2人獲選為中科院代訓生，相當不容易。

明道中學校友戴志荃，原先就讀文組，去年畢業前決定轉往醫學領域發展，經過一年重考，今年如願錄取國防醫學院醫學系。

戴志荃說，原先念文組是希望專攻法律，以法律解決不平等或爭議事件，但後來參加國際教育活動，到非洲坦尚尼亞擔任志工，反思法律有區域性限制，不同國家有不同法規，轉攻醫學系，未來可將醫療技能帶著走，用醫療協助第三世界國家，能幫助社會，又有成就感。