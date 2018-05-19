興大康提「龍舟拔河」 住海邊的中山大學奪冠

2018-05-19 17:37 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



端午節前夕，興大康堤熱鬧舉辦龍舟拔河競賽！第13屆正興城灣盃校際競賽5月19、20日在中興大學舉行，來自台灣綜合大學系統的中興大學、成功大學、中山大學、中正大學四個學校1200多位教職員生，一同展開為期 ㄉ天的學藝與體育競賽。

今天競賽最大亮點是「龍舟拔河」，興大結合康堤河岸特色，與台中市輕艇協會合作，今年首次舉辦的4校師生友誼賽，每校有4人參賽，包含興大學務長蘇武昌、體育室主任陳明坤、學生會長駱泰宇、成大體育室老師黃鴻鈞、學生總召張瑞紘、中正大學學務長鄭瑞隆、體育中心主任陳俊民、學生會長陳品妤、中山大學副學務長于欽平、學生會長袁禾青等人。

「嗶！」哨聲一響，選手們賣力划漿，河水四濺，選手全身濕透，賽況非常激烈，岸邊則是加油聲此起彼落，趣味十足。最後由中山大學獲得第一、中興大學第二、成功大學第三、中正大學第四，大家都笑稱，「住海邊的中山大學果真諳水性，實力堅強」。

這次正式競賽共計18個項目，另有學生辯論表演賽、師生友誼賽與5場周邊活動，以及1場學術交流座談。

學生競賽部分包括男子排球、女子排球、男子籃球、女子籃球、桌球、羽球、網球、棒球、足球、游泳、射箭、圍棋、劍道、田徑、熱舞，教職員競賽為網球、羽球、桌球。周邊活動包含攀岩體驗、泡泡足球、射箭生存、九號獨輪車、及虛擬實境體驗等，各隊選手無不卯足全力爭取佳績。

「正興城灣盃」源自於2006年由成大與中山大學共創的「城灣盃」，取名自兩校所在地台南府「城」與西子「灣」，之後加入中興大學，改名為「興城灣盃」，2010年中正大學加入，正式命名為「正興城灣盃」。

第13屆正興城灣盃網站：https://www.osa.nchu.edu.tw/act/2018chcw/