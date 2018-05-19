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不一樣的廣場舞！6800人聚台中尬舞

2018-05-19 16:07聯合報 記者趙容萱╱即時報導

全國6800多名土風舞、元極舞、排舞、太極拳、國標舞中東肚皮舞、柔力球、瑜珈等舞蹈運動愛好者齊聚台中，參與全國舞藝展演「尬舞」，展現平日在公園、廣場等地練習的成果。

與會的台中市副秘書長郭坤明說，舞蹈運動適合各年齡族群，動作可簡可繁，速度可快可慢，場地不太受限，且運動量容易調整，鼓勵民眾養成規律運動習慣，他也感謝全國各地舞者精彩的演出，帶動全民運動的風氣。

台灣體育總會理事長鄭錦洲說，今年是第十屆全國舞藝展演，人數及項目逐年增加，今年較去年新增1000人，今年有自全省各地的太極拳、柔力球、土風舞、排舞、國際標準舞、瑜珈、中東肚皮舞及活力健康舞等舞者演出，展現自信、年輕與活力。

76歲的台灣體育運動總會運動舞蹈協會會長游正成說，舞蹈老少咸宜，成員最年長是81歲，一樣可以舞出青春與活力，成員今天分乘6輛遊覽車到台中與會，先由新北市輪椅體育運動舞蹈協會表演輪椅拉丁舞組曲、街舞、國標舞，隨後基隆市體育會國際標準舞委員會、快樂家族運動舞蹈聯誼會、彰化縣體育會舞蹈委員會成員表演「摩登五項」國標舞，展現精湛舞技。

台中市運動局說，台中明年將舉辦全國原住民族運動會，明年8月更有第一屆「東亞青年運動會」，市府也爭取到將台中的DNA「自由車」列入比賽項目，期待透過大型盛會聚焦，結合運動與觀光，提升台中能見度。

全國舞藝展演今在台中登場，新北市輪椅體育運動舞蹈協會成員表演拉丁舞組曲。記者趙容...
全國舞藝展演今在台中登場，新北市輪椅體育運動舞蹈協會成員表演拉丁舞組曲。記者趙容萱／攝影
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全國舞藝展演今台中登場，新北市輪椅體育運動舞蹈協會成員表演拉丁舞組曲。記者趙容萱...
全國舞藝展演今台中登場，新北市輪椅體育運動舞蹈協會成員表演拉丁舞組曲。記者趙容萱／攝影
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全國舞藝展演今在台中登場，柔力球隊成員展現平時演練成果。記者趙容萱／攝影
全國舞藝展演今在台中登場，柔力球隊成員展現平時演練成果。記者趙容萱／攝影
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全國舞藝展演今在台中登場，新北市輪椅體育運動舞蹈協會成員表演拉丁舞組曲。記者趙容...
全國舞藝展演今在台中登場，新北市輪椅體育運動舞蹈協會成員表演拉丁舞組曲。記者趙容萱／攝影
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全國舞藝展演今天在台中登場，舞者成員帶來精彩的演出。記者趙容萱／攝影
全國舞藝展演今天在台中登場，舞者成員帶來精彩的演出。記者趙容萱／攝影
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全國舞藝展演今台中登場，新北市輪椅體育運動舞蹈協會成員表演拉丁舞組曲。記者趙容萱...
全國舞藝展演今台中登場，新北市輪椅體育運動舞蹈協會成員表演拉丁舞組曲。記者趙容萱／攝影
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全國舞藝展演今天在台中登場，台灣體育運動總會運動舞蹈協會成員表演精湛的國標舞舞技...
全國舞藝展演今天在台中登場，台灣體育運動總會運動舞蹈協會成員表演精湛的國標舞舞技。記者趙容萱／攝影
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全國舞藝展演今天在台中登場，台灣體育運動總會運動舞蹈協會成員表演精湛的國標舞舞技...
全國舞藝展演今天在台中登場，台灣體育運動總會運動舞蹈協會成員表演精湛的國標舞舞技。記者趙容萱／攝影
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體育國標舞中東

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