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賴揆參觀紡織廠 承諾解決五缺推動智慧化

2018-05-18 20:23中央社 彰化18日電

行政院長賴清德（左2）今天下午參訪彰化縣總成實業公司時，在展示的鞋球產品上簽名讓...
行政院長賴清德（左2）今天下午參訪彰化縣總成實業公司時，在展示的鞋球產品上簽名讓公司保存留念。記者何烱榮／擷取行政院中辦提供的錄影畫面
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行政院長賴清德今天下午到紡織業者隆昌集團位於北斗的工廠參觀，了解業者所生產的布料，同時進行座談。賴清德說，政府要做的就是拚經濟，會協助業者解決五缺以及推動智慧化。

賴清德今天在行政院發言人徐國勇、經濟部長沈榮津以及彰化縣長魏明谷、民主進步黨籍立法委員陳素月等人陪同下，前往位於專門生產紡織布料的隆昌集團北斗廠參觀，同時和彰化縣的紡織業者進行座談。

根據隆昌集團的網站資料，隆昌集團成立於1983年，總公司設在彰化縣社頭鄉，所生產的布料成品廣泛應用於鞋類、傢俱、服裝、內衣、手套、護具、袋材用布等方面。

賴清德致詞時說，看到業者在競爭如此激烈的環境中，仍然從事研發，同時成為運動大廠的供應商，真的很不容易。他也要感謝今天到場的紡織業者，大家投資台灣，創造工作機會，也推動台灣經濟發展，但他也不諱言，目前產業要繼續發展，在國際競爭環境中屹立不搖，政府與民間的合作是必要的。

賴清德表示，目前政府首先要做的是拚經濟，行政院在總統的領導之下為了要拚經濟，由他親自主持投資台灣專案會議，解決目前各地企業所反映的各種問題，像是土地、水、電以及人才不足等問題，國發會也積極進行鬆綁法令的工作，與各部會合作鬆綁法令，對經濟也有很大的幫助。

賴清德指出，經濟部除了會協助紡織業解決五缺問題，也會協助紡織業推動智慧化，因為台灣除了紡織業有很好的技術之外，精密機械和資通訊產業發達，可以變成智慧製造、智慧紡織，有助於提高紡織業的生產效率以及成本管控。

賴清德徐國勇

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