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求職季 中市開班講授面試技巧

2018-05-18 20:25中央社 台中18日電

畢業季即將到來，也是社會新鮮人求職旺季，台中市勞工局今天表示，將於7月間辦理兩梯次「青年職涯規劃研習營」，傳授職場必備攻略技巧，協助青年開拓職業生涯。

依據勞動部「青年勞工初次尋職遭遇到困難情形」最新調查，以「不知道自己適合做哪方面工作」「求職面試技巧不足、不會寫履歷」等為主因，可見多數青年初次求職面臨的困境。

台中市政府勞工局針對設籍台中市或於中彰投苗地區就讀大二升大三以上的青年學子，推出「青年職涯規劃研習營」，預定於7月3日至4日及7月17日至18日等兩梯次辦理，即日起受理報名，額滿為止。

勞工局長黃荷婷指出，希望透過多元面向職涯相關議題，傳授職場必備攻略技巧，協助青年為職業生涯建構出清晰藍圖，航向屬於自己的職場藍海。

黃荷婷表示，研習營課程為集中式訓練課程，課程內容並以「實作參與」「實務融合」「創新思考」「團隊互動」及「活力青春」等5大精神規劃，透過人際溝通案例分享，讓學員瞭解溝通話術，提升表達能力。

勞工局表示，課程中並藉由專業職涯諮詢師解析職業性向評估測驗結果，協助瞭解自我價值觀及職涯目標，引導學員撰寫職涯規劃書、擬定具體行動方案，最後以職涯智慧王、求職面試模擬PK賽等有趣課程與輕鬆活潑的闖關遊戲引導學員。

勞工局指出，今年度與往年不同的是，課程將導入台中市職涯工作卡系統，以協助青年朋友盤點了解自身的潛能及優缺點、掌握職場求職技巧及就業契機，為職場卡位做足準備。

職涯勞工局職場

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