為水五金解套 彰縣長： 只要符合三不 將輔導合法轉型

2018-05-18 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣長魏明谷今天和行政院政務委員張景森到鹿港鎮與水五金業者進行座談，中央跨部會將支持彰化縣推動水五金「田園化生產聚落」以新訂都市計畫大面積方式解決未登記工廠問題，魏明谷宣佈此大利多，希望為未登記工廠解套，不過業界也表示新訂都市計畫業者土地分配若僅能到上限55%，還是太少，希望能再增加分配比例。

行政院政務委員張景森表示，中央將協助水五金業界可以合法取得住宅和生產用地，以真正落實蔡英文總統的全面化生產聚落，由彰化縣政府主導，馬上就要展開規劃工作，儘快公佈新訂都市計劃，希望內政部儘快通過，就可進行開發，有二種方式可選擇，可用市地重劃方式，相較以往區段徵收地主領回土地面積較高，或用開發取可方式，可變更為產業專區，以解決頂番婆水五金業者土地使用問題。

張景森說，若在都市計畫化區外，以前即使有一定規模的業者，若是在特定農業區內也難以變更土地，而現在已通過國土計畫法，如果所在位置已不適合做農業的工廠所在地，縣政府可重新檢討變更就不必列入特農，如此要合法化就不困難。

魏明谷表示，水五金業者只要符合「不汙染環境、不逃漏稅、不危害公共安全」三不原則之下，縣府將輔導業者合法轉型，讓在地企業安身立命，讓大家一起拚經濟，大家可以永續經營，也為大家創造就業機會。

水五金是鹿港在地有約50年歷史的產業，目前廠商總數約700家，從業人口約4000多人，產值約500億元，水龍頭等水五金行銷世界各地，也因此被稱為「水龍頭的故鄉」、「水龍頭的王國」，但因多數水五金工廠都蓋在農地，無法登記為合法工廠，此次中央政府將協助彰化縣推動「田園化生產聚落」，就是希望工廠和農業共存。