花博「輕食竹棚」由首獎建築師主導 展現老祖宗智慧

2018-05-18 09:51 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



台中花博外埔園區工程及展館預計6月完工，工程內容包括景觀、整地、智農館、樂農館建築等。其中「輕食竹棚」由曾獲台灣建築獎首獎的建築師甘銘源設計，200坪的竹棚全用竹子打造，呈現傳統竹藝工法。

51歲甘銘源從事建築業30餘年，曾獲得台灣建築獎首獎、侯金堆傑出榮譽獎等殊榮，已有多年鋼、木構造的設計經驗，近年利用竹材打造竹構造建築物，期盼透過竹建築的設計，發揚台灣傳統竹子文化。

甘銘源表示，過去的生活中，竹子是不可或缺的建築及家具材料，代表台灣文化，可惜逐漸被塑膠取代，為重新發現竹子的魅力，此次建物採竹棚設計，透過高溫乾燥處理技術讓竹子變成永久材，也較不易被蟲蛀，建物牢固可使用30年以上；並利用鋼索在竹接頭進行捆綁，可抵抗颱風拉力。

中市水利局指出，輕食竹棚提供遊客用餐空間，是利用竹子加上竹材接頭設計所組成的竹構造建築物，由於竹子生長快速、取得容易，也具有成本低、建造快、易運輸的優點，且竹造建築的二氧化碳排放量只有鋼構造的2%，是很好的綠建築材料。