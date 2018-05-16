魏明谷請命 重新開放臨時工廠登記申請有譜

2018-05-16 23:47 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化縣長魏明谷今天北上中央請求建請經濟部儘速修法，重新開放臨時工廠登記申請，並延長已核准臨時工廠登記輔導期，行政院同意將列為立法院下個會期的優先法案審議，在這期間地方政府得以先行納管輔導未登記工廠，未來如工廠管理輔導法修法通過後，即可順利銜接。

縣府同時建議修法方向朝向將105年5月20日前，既有生產營運中的工廠皆納入輔導合法範圍，此提議也獲得主持會議的政務委員張景森支持，縣長魏明會後指示建設處立即啟動納管輔導作業。

彰化縣申請輔導補辦臨時工廠登記案件數量已達1550家，卻仍有超過4000家未登記工廠未納管，卻因登記申請受理期限104年6月2日已屆滿及輔導期限109年6月2日。

魏明谷表示，彰化縣工廠家數位居全國第四名，縣內許多中小企業、工廠，對於未登記工廠何時能再開放補辦臨時工廠登記相當關心，多次向地方民代建議也向中央立委請求修法。

魏明谷今天上午與縣府建設處長劉玉平陪同與彰化縣籍立委陳素月、洪宗熠、黃秀芳，北上向中央請求協助，行政院政務委員張景森與經濟部工業局長呂正華、副局長游振偉、技正雲瑞龍等人共同開會討論，彰化縣水五金產業發展協會理事長楊永芳、彰化縣水五金產業發展協會前理事長吳佾達及相關業者代表也列席，並提出相關意見，希望未來這項建議事項能幫助中小企業根留彰化。