台中「北屯小肺」毀了？蓋社會住宅要移植近百棵樹

2018-05-16 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台中市北屯區東山段要興建330戶社會住宅，基地內87棵樹木將移植，護樹團體、當地里民批市府毀「北屯小肺」。圖／台灣護樹協會提供 分享 facebook

台中市北屯區北屯路、北平路口有一處茂密的老果樹森林，空中俯瞰就像一片都市肺葉，市府規劃興建331戶社會住宅，要移植近80棵樹木，僅10棵原地保留。環保團體昨天抗議違反台中市樹木保護自治條例；市府表示，竣工後基地內植栽總數將達101棵。

這片「北屯小肺」可能將毀！台灣護樹協會執行長林裕翔說，這片樹林有荔枝、龍眼、芒果、楊桃等10多樹種，共80幾棵可食果樹或樹木，樹齡60、70年，若加上小樹高達上百棵，符合台中市樹木保護自治條例第3條第1項受保護樹木「樹齡50年以上」條件。

林裕翔批評，市府的移植計畫沒有和里民、居民討論，完全不聽民意，要求舉辦公聽會，依民眾意見調整社會住宅規劃。

台中市原鄉文化協會總幹事江慶洲說，都發局長自己就是樹木保護委員，發現基地內有受保護樹木應向農業局提報，不應該隱瞞當不知情逕自開發。

都發局表示，基地內有87棵樹木，將以原地保留、移出另地養護再移回基地、另地永久移植、新植等4種方式，社會住宅完工後植栽總數將達101棵，比現有更多。

都發局表示，基地內現有樹木共計79棵，符合「台中樹木自治條例」第3條規定樹胸圍250公分以上有4棵均原地保留，還有14棵也會保留，移出另地養護再移回基地14棵，新植69棵，總數量高達101棵。

另外，永久移植55棵將移至大里區光正段二、三期社宅預定地，住宅處已研擬出相關移植計畫、施工規範，將進行修剪、斷根、移植、養護等配套。

護樹執行長林裕翔說，移植對樹木就是「大手術」，死亡率超高，好好的現成老欉森林不好好保護，台中空汙嚴重，再犧牲「北屯小肺」值得嗎？