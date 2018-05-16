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網美必打卡！誠實君進駐台南新光中山店迎接佛系人生

2018-05-16 16:27聯合報 記者綦守鈺╱即時報導

橘色圓滾滾配上萌到不行的「厭世臉」，去年在台中爆紅的誠實君，進駐新光三越台南中山店，200坪展場空間，即日起到6月24日，讓大家一同來打卡，並新增更多的體驗互動、多元的拍照點、豐富的主題區，希望每位民眾觀展後能將現實生活壓力得到釋放獲得喘息的空間，持續以正面力量相信自己，迎接佛系人生。

新光三越台南中山店表示，阿尼斯特是一隻生理無法說謊的怪獸，但在生活中總有些時候，會遇到需要說些謊言的情況，當這種情況發生，他就會膨脹，時常卡在城市的某個角落，所以有著一臉厭世的表情。首次對外打造這個舒壓空間，讓所有人一起在這裡放空。

展場內除由25顆120cm的橘色球體打造，隱藏版260cm巨大誠實君出沒，還有「內心OS牆」用擦擦筆在玻璃窗上寫下留言跟全世界大聲訴苦，阿尼斯特專屬的放大版球池，也是拍照的好景點；阿尼斯特的紓壓室裡，有著許多他最愛的球，只要他在生活中遇到無法釋懷的衝突時，就會來到這裡放空，把內心的矛盾，放到大球裡，同時也躲在這些大球裡，短暫的逃避現實世界。

除了可愛誠實君外，這裡還有販售每天限量的「誠實君雞蛋糕」，酥脆的雞蛋糕外皮印上阿尼斯特獨有的厭世表情，再搭配多口味內餡猶如阿尼複雜的內心；讓每位顧客在身心靈都能被阿尼療癒並得到滿足！中山店也推出了一連串的聯名圖騰贈品，就是要讓阿尼粉們滿載而歸，充滿正能量迎接佛系人生！

橘色圓滾滾配上萌到不行的「厭世臉」，去年在台中爆紅的誠實君，進駐新光三越台南中山...
橘色圓滾滾配上萌到不行的「厭世臉」，去年在台中爆紅的誠實君，進駐新光三越台南中山店。記者綦守鈺／攝影
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除了可愛誠實君外，這裡還有販售每天限量的「誠實君雞蛋糕」。記者綦守鈺／攝影
除了可愛誠實君外，這裡還有販售每天限量的「誠實君雞蛋糕」。記者綦守鈺／攝影
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橘色圓滾滾配上萌到不行的「厭世臉」，去年在台中爆紅的誠實君，進駐新光三越台南中山...
橘色圓滾滾配上萌到不行的「厭世臉」，去年在台中爆紅的誠實君，進駐新光三越台南中山店。記者綦守鈺／攝影
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橘色圓滾滾配上萌到不行的「厭世臉」，去年在台中爆紅的誠實君，進駐新光三越台南中山...
橘色圓滾滾配上萌到不行的「厭世臉」，去年在台中爆紅的誠實君，進駐新光三越台南中山店。記者綦守鈺／攝影
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橘色圓滾滾配上萌到不行的「厭世臉」，去年在台中爆紅的誠實君，進駐新光三越台南中山...
橘色圓滾滾配上萌到不行的「厭世臉」，去年在台中爆紅的誠實君，進駐新光三越台南中山店。記者綦守鈺／攝影
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