網美必打卡！誠實君進駐台南新光中山店迎接佛系人生

2018-05-16 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 綦守鈺 ╱即時報導



橘色圓滾滾配上萌到不行的「厭世臉」，去年在台中爆紅的誠實君，進駐新光三越台南中山店，200坪展場空間，即日起到6月24日，讓大家一同來打卡，並新增更多的體驗互動、多元的拍照點、豐富的主題區，希望每位民眾觀展後能將現實生活壓力得到釋放獲得喘息的空間，持續以正面力量相信自己，迎接佛系人生。

新光三越台南中山店表示，阿尼斯特是一隻生理無法說謊的怪獸，但在生活中總有些時候，會遇到需要說些謊言的情況，當這種情況發生，他就會膨脹，時常卡在城市的某個角落，所以有著一臉厭世的表情。首次對外打造這個舒壓空間，讓所有人一起在這裡放空。

展場內除由25顆120cm的橘色球體打造，隱藏版260cm巨大誠實君出沒，還有「內心OS牆」用擦擦筆在玻璃窗上寫下留言跟全世界大聲訴苦，阿尼斯特專屬的放大版球池，也是拍照的好景點；阿尼斯特的紓壓室裡，有著許多他最愛的球，只要他在生活中遇到無法釋懷的衝突時，就會來到這裡放空，把內心的矛盾，放到大球裡，同時也躲在這些大球裡，短暫的逃避現實世界。