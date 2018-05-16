「友宜惠美連線．彰化會美」侯友宜推銷彰化有機蔬菜

2018-05-16 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



「每周一天有機營午餐，給孩子更健康！」國民黨提名新北市長參選人侯友宜今天到彰化縣，與彰化縣長提名參選人王惠美提出這項共同政見，王惠美說，只要她能當選縣長，一定每周讓國中小學的孩子吃到一天有機蔬菜的營養午餐，也希望未來新北市從過去的每周1天，增為2天、3天，讓彰化縣有機蔬菜的通路更暢通，青年就願意返鄉投入農業文生。

今天上午，侯友宜和王惠美到永靖鄉台盛農場，侯友宜感謝農場主人詹仁權過去五年長期供應有機蔬菜給新北市國中小的午餐，侯友宜說，如果他能當選，未來會與王惠美合作推銷彰化縣的有機蔬菜，透過市政府建立的平台，接受學生家長社區預訂彰化縣的有機蔬菜，與供應營養午餐的蔬一起運送到學校，當家長來接送小孩上下學時，可順便帶回家。

「食的安心是政府的責任！」王惠美說，彰化縣生產的優質農產品提供給全台各縣市，新北市就是其一；5年來新北市與彰化在地農民的契作模式，讓新北市的學童都可以安心吃著營養午餐，不用擔心食安。

王惠美說，很遺憾的，身為產地的彰化縣，營養午餐卻未讓彰化的孩子吃到有機蔬菜，沒有因為「地利」而得到「健康」。她提出「智慧午餐．健康升級」3項政見： 1、推動食材履歷上網，營養午餐智慧升級；2、每週至少一天有機營養午餐；3、落實在地農民契作，保證收購價格，讓青年願意投入有機農業生產。