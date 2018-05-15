花壇大排混凝土配比不符？ 台中捷運暫停「巨力」供料

2018-05-15 22:15 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



彰化地檢署查獲花壇大排工程的混凝土配比不符，供應的巨力混凝土是台中捷運工程的協力廠商。台中市交通局長王義川說，巨力供應混凝土給台中捷運，水泥用量、配比都定期查驗，未發現不合格，但為免爭議，將暫停巨力供料資格。

巨力被查出混凝土水泥膠結料低於契約規範，恐影響混凝土結構耐久度；台中捷運綠線工程由台北市捷運局監造管理，北捷中工處表示，北捷對供應商的水泥使用量有管控機制，巨力供應的混凝土水泥用量並無異常，將配合檢調釐清。

北捷強調，台中捷運工程不允許供應商添加水泥以外的膠結材，例如爐石、飛灰等，工程使用的水泥不是一般工程用的，而是標準較高的低鹼水泥，供貨的台泥、亞泥與信大水泥每月都彙整預拌廠購買的數量。

北捷表示，施工廠商每兩個月得抽查水泥用量，中工處每三個月抽查，北捷每半年複查，對比水泥進料、庫存與混凝土配比使用量，如有異常即暫停供料，來確保捷運工程混凝土品質。