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花壇大排混凝土配比不符？ 台中捷運暫停「巨力」供料

2018-05-15 22:15聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

彰化地檢署查獲花壇大排工程的混凝土配比不符，供應的巨力混凝土是台中捷運工程的協力廠商。台中市交通局長王義川說，巨力供應混凝土給台中捷運，水泥用量、配比都定期查驗，未發現不合格，但為免爭議，將暫停巨力供料資格。

巨力被查出混凝土水泥膠結料低於契約規範，恐影響混凝土結構耐久度；台中捷運綠線工程由台北市捷運局監造管理，北捷中工處表示，北捷對供應商的水泥使用量有管控機制，巨力供應的混凝土水泥用量並無異常，將配合檢調釐清。

北捷強調，台中捷運工程不允許供應商添加水泥以外的膠結材，例如爐石、飛灰等，工程使用的水泥不是一般工程用的，而是標準較高的低鹼水泥，供貨的台泥、亞泥與信大水泥每月都彙整預拌廠購買的數量。

北捷表示，施工廠商每兩個月得抽查水泥用量，中工處每三個月抽查，北捷每半年複查，對比水泥進料、庫存與混凝土配比使用量，如有異常即暫停供料，來確保捷運工程混凝土品質。

北捷強調，台中捷運工程的混凝土供料商，得取得台灣營建研究院的優質混凝土標章， 每批進料執行溫度、坍度、氯離子含量等現場測試，並製作試體進行28天抗壓強度測試，巨力供料迄今都符合規定，但即日起將暫停供料資格。

彰化查出彰化花壇大排的混凝土配比不符，供料公司也是台中捷運工程的協力廠商；負責施...
彰化查出彰化花壇大排的混凝土配比不符，供料公司也是台中捷運工程的協力廠商；負責施工的台北市捷運局強調，該廠商已被暫停供料資格。圖／台中市新聞局提供
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北捷

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