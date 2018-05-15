水五金田園生產聚落專區 農地工廠解套有望

2018-05-15 20:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣政府今天宣布將啟動「鹿港鎮水五金田園生產聚落專區」，未來擬將以新訂都市計畫方式辦理，希望不再用區段徵收，而改以市地重劃及開發許可兩種方式併行，提高業界參與意願，彰化縣長魏明谷表示，這是水五金專區的重大突破，希望未來創造地方發展、就業與企業經營等多贏局面。

全世界約有一半以上的水龍頭來自鹿港水五金園區，為了輔導業界永續經營，並突破農地違建工廠現況，彰化縣府尋求中央解套。

彰化縣府建設處長劉玉平表示，14日彰化縣府由副縣長陳善報代表與國發會、內政部、經濟部及農委會等部會討論後，做出鹿港鎮頂番婆水五金未來將朝向以新訂都市計畫方式辦理，若未來審議通過，將是自79年後第一個新定擴大都市計畫未以區域徵收方式辦理，而以市地重劃及開發許可兩種方式併行辦理的專區。

水五金田園生產聚落專區新訂都市計畫面積為758公頃，500多家業者，以往約有六成業者因在農地興建工廠，成為未登記的違建工廠，劉玉平說，未來將以輔導方式協助業者合法化，目前拆除農地上違建工廠是105年5月20日以後新建工廠，列管的8家中已拆除6家。

劉玉平表示，「鹿港鎮水五金田園生產聚落專區」若以市地重劃及開發許可兩種方式併行辦理，比區段徵收方式業界可多分配到最高10%的土地，也就是說最高可分配到55%土地，可以減少公共設施土地，且工廠也可保留在原地，減少要重新打散造成爭議及反彈，即能提高地主及未登工廠業者參與開發的可行性。

劉玉平說，水五金田園專區希望打造一個兼顧農業的新模式，園區內多數水五金工廠並非汙染性工廠，是可以和農業共存，未來希望能建構兼容傳統農業與高科技產業聚落，以新的土地政策帶動產業再升級。