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正修設「關愛輔導中心」 開啟身障生無限可能

2018-05-15 19:18聯合報 記者王昭月╱即時報導

重度聽障女大學生陳嘉智，言語表達有障礙，卻有一雙烘焙的巧手，患有亞斯柏格症的翁宇謙，很難讓人進入內心世界，但製作的紙模型，卻打進原鄉小孩的心，他們兩人長期在學校「關愛輔導中心」關照下，激發出不一樣的潛能，表現不遜於正常的同學。

正修科大對於身障學生關愛有加，不斷擴增軟硬體，提供特殊學生友善的學習環境與表現舞台，最近被身障生視為避風港的「關愛輔導中心」，移至體育室一樓重新開張，室內空間引用「世界加啡館」的概念重新打造，讓身障學生有更自在學習的交流園地。

長期接受「關愛輔導中心」關照的聽障生陳嘉智，今天發揮烘焙才華，包辦美味可口的西點，作為中心「入厝」茶點，指導老師說，嘉智雖有語言障礙，學習不輸正常學生，有時手腳更加俐落。

在關愛輔導中心「圓夢計畫」支持下，念餐飲科二專的陳嘉智，還常帶著手作的餅乾到醫院與病童分享，傳遞愛心。有自閉傾向的翁宇謙目前念電子系四年級，他雖有溝通障礙，卻很有製造紙模型的天份，曾下鄉與原鄉孩子分享。

「身心障礙生其實也都有無限潛能，只要給予適當協助，就能發揮自我價值」校長龔瑞璋說，關愛輔導中心不是有問題的學生才可以來，這裡提供一處讓同學可以放鬆身心、休閒交流的空間，並有老師指導課業，激發學生潛能。

關愛輔導中心主任邱美文說，中心有豐富圖書、沙發、咖啡吧，布置溫馨，電腦室採用超大電腦螢幕，並有多元輔具，平日亦有專業輔導員輪值，可提供課業與生涯諮詢等諮詢，協助特殊學生開啟生命的可能。

正修科大關懷身障學生，斥資打造學生關懷輔導中心，為身障生提供更優質的交流空間。記...
正修科大關懷身障學生，斥資打造學生關懷輔導中心，為身障生提供更優質的交流空間。記者王昭月／攝影
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聽障的陳嘉智（左）與亞斯柏格症的翁宇謙（右），在學校關懷輔導中心關愛下，展現烘培...
聽障的陳嘉智（左）與亞斯柏格症的翁宇謙（右），在學校關懷輔導中心關愛下，展現烘培與遊戲設計的才華。圖中為正修科大校長龔瑞璋。記者王昭月／攝影
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聽障的陳嘉智很會製作餐點，在學校圓夢計畫支持下，常帶著手作的餐點到醫院分享病童，...
聽障的陳嘉智很會製作餐點，在學校圓夢計畫支持下，常帶著手作的餐點到醫院分享病童，傳遞關懷。記者王昭月／攝影
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