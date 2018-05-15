正修設「關愛輔導中心」 開啟身障生無限可能

2018-05-15 19:18 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



重度聽障女大學生陳嘉智，言語表達有障礙，卻有一雙烘焙的巧手，患有亞斯柏格症的翁宇謙，很難讓人進入內心世界，但製作的紙模型，卻打進原鄉小孩的心，他們兩人長期在學校「關愛輔導中心」關照下，激發出不一樣的潛能，表現不遜於正常的同學。

正修科大對於身障學生關愛有加，不斷擴增軟硬體，提供特殊學生友善的學習環境與表現舞台，最近被身障生視為避風港的「關愛輔導中心」，移至體育室一樓重新開張，室內空間引用「世界加啡館」的概念重新打造，讓身障學生有更自在學習的交流園地。

長期接受「關愛輔導中心」關照的聽障生陳嘉智，今天發揮烘焙才華，包辦美味可口的西點，作為中心「入厝」茶點，指導老師說，嘉智雖有語言障礙，學習不輸正常學生，有時手腳更加俐落。

在關愛輔導中心「圓夢計畫」支持下，念餐飲科二專的陳嘉智，還常帶著手作的餅乾到醫院與病童分享，傳遞愛心。有自閉傾向的翁宇謙目前念電子系四年級，他雖有溝通障礙，卻很有製造紙模型的天份，曾下鄉與原鄉孩子分享。

「身心障礙生其實也都有無限潛能，只要給予適當協助，就能發揮自我價值」校長龔瑞璋說，關愛輔導中心不是有問題的學生才可以來，這裡提供一處讓同學可以放鬆身心、休閒交流的空間，並有老師指導課業，激發學生潛能。